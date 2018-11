DEBATT: Når det er voksne som skriver noen av de nedrigste kommentarene vi noensinne har sett, har vi et stort problem.

Her i Norge har vi vært så heldige at vi tradisjonelt sett har hatt et offentlig ordskifte som har vært sterkt preget av åpenhet, toleranse og respekt for andres og hverandres meninger.

I sosiale medier den siste tiden har det florert med både hets og sjikane mot flere politikere, og jeg er både forferdet og sjokkert over å lese det enkelte personer finner på å både skrive om og til andre.

Om vi liker det eller ei, så er vi voksne rollemodeller, og det er vår jobb å sørge for at våre barn lærer hva som er greit eller ikke. Vi skal lære dem om grenser. Vi skal lære dem hvordan de skal oppføre seg. Og ikke minst er det vi som skal lære dem god folkeskikk.

Når den verste netthetsen vi ser i dag kommer fra voksne som skriver noen av de groveste og nedrigste kommentarene mange av oss noensinne har sett, så har vi et stort problem. Når to politikere ikke lenger kan glede seg på sosiale medier over at de skal ha barn uten å motta dødstrusler, har vi også et stort demokratisk problem.

Vi kan ikke være sjokkert over mobbing i våre barnehager og skoler, uten å ta tak i at det finnes så mange voksne der ute som gjør nøyaktig det samme. Vi er nødt til å bli enige om en standard for hvordan vi skal omtale hverandre, og vi er nødt til å lære oss å være uenige uten å ty til trakassering eller hets.

I Bergen holder vi på med en handlingsplan for mobbing, som skal brukes i våre barnehager og skoler. Planen inneholder viktige tiltak for forebygging og bekjempelse av mobbing som vil bli et viktig og nyttig verktøy i det arbeidet som skal gjøres blant våre barn og unge.

Men holdningsarbeidet starter hos oss voksne. Hvis ikke vi klarer å behandle våre medmennesker med respekt, hvordan kan vi da forvente at våre barn skal gjøre det?

All mobbing er uakseptabelt, og uansett hvilken form den tar, så skal det alltid være nulltoleranse for slik atferd. Barna våre er avhengige av oss for å vise dem veien til god og respektabel oppførsel. La oss ikke svikte dem.