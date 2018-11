DEBATT: Det er ingen lokaløkonomisk effekt av vindkraft.

Andreas T. Aasheim fra interesseorganisasjonen for fornybar energi, Norwea, oppfordrer meg i et debattinnlegg i BT 15. november å bli med ut i den virkelige verden.

Motstanderne av vindkraftetableringer peker på støy, skader på fugle- og dyreliv, og ødeleggelse av rekreasjonsområder. Hvorfor skal da et lokalsamfunn akseptere vindparker dersom de ikke har en direkte, målbare økonomisk gevinst? Dette dannet bakteppet for min forskningskollega Nils May og mitt ønske om å analysere de lokaløkonomiske effektene av vindparker.

I Tyskland er det ca. 400 fylker (tysk: Landkreis) som vi følger hvert år i en åtteårsperiode. Vi bruker offisiell statistikk med informasjon om verdiskapning, inntekt per innbygger, ledighet, befolkningsstørrelse- og sammensetning, utdanningsnivå, industrisammensetning og vindkraftspotensial.

Resultatene, etter å ha kontrollert for de beskrevne bakgrunnskarakteristika, er at det IKKE er sporbare økonomiske effekter av vindparker. Ikke i anleggsfasen, ikke på lang sikt, ikke når vi tar hensyn til at det er positive eller negative smitteeffekter fra nabofylker. Slik er det både når vi ser på fylker som går fra ingen vindparker til noen, og fylkene som har vindparker og utvider produksjonskapasiteten.

Det er altså ingen lokaløkonomisk effekt av vindkraftproduksjonen. Forskningsarbeidet har vært igjennom flere runder i vitenskapelige tidsskrift, noe som betyr at arbeidet vårt er kvalitetssikret så godt som mulig.

Aasheim mener vindparkene fører til økt turisme. Hvor mange i bekjentskapskretsen din er det som legger neste helge- eller ferietur til en vindpark? Kommer turistene fra resten av Europa – som har vindparker i mye større grad enn Norge – hit på grunn av vindparkene? Et flertall av oss, skrivebordsteoretikere eller ei, tror nok at turistene kommer til Norge for å oppleve den spesielle naturen.

Flyttestrømmene i Fosen-regionen som Aasheim nevner, er sannsynligvis knyttet til Forsvarets nye jagerfly på Ørland Flystasjon, ikke til vindparkanleggene. Aasheim overser også det faktum at turistnæringen på Smøla selv vektlegger havørnsafari og naturen, ikke vindparkene. Og arbeidsplassene i Egersund, var disse uavhengige av tiltakene som ble satt i gang som følge av oljekrisen i 2016?

Som forsker er jeg opptatt av årsakssammenhenger, noe som synes fraværende i Aasheims argumentasjon, til tross for hans fem år som student her ved NHH.

At organisasjoner som har som mål å øke etableringer av vindparker argumenterer sterkt for lokaløkonomiske effekter, er som forventet. Men å argumentere for at vindparkene i seg selv vil generere store lokaløkonomiske gevinster, finner i hvert fall liten støtte i uavhengig internasjonal forskning – min egen inkludert.