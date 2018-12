DEBATT: Jo mer det regner, jo oftere blir det «regnsir»-utbrudd.

Hvordan gjøre regnet i Bergen til en attraksjon? Hva må til for at besøkende turister skal begynne å drømme om å oppleve det berømte bergensregnet?

Vi bør lage verdens eneste og første «regnsir» - Bergensvarianten av en geysir.

Jeg ser for meg at vi samler takvann fra en eller flere bygninger i sentrum. Dette vannet fyller opp en stor tank. Idet vannmengden passerer en kritisk grense, får «regnsiren» utbrudd. Kanske et utbrudd per millimeter regn?

Ved utbrudd kanaliseres det oppsamlede vannet inn i et rør som tilsettes trykk. Røret føres under gateplan og sprutes med stor kraft ut av av et hull i bakken. Jo høyere og mer spektakulært, jo bedre.

Målet er at folk skal kveppe og blir kliss våte. De humørløse må bli sure og irriterte, sånn som med buekorps. Men ungene må juble.

Jo mer det regner, jo oftere blir det «regnsir»-utbrudd. Bergen blir enda mer verdensberømt enn vi allerede er. Alle turistene håper på mest mulig regn når de kommer.

Kåring av de beste «Et litt bedre Bergen»

Denne høsten har kreative lesere av Bergens Tidende sendt inn originale ideer om hvordan vi kan gjøre byen vår litt bedre. Hva med et solhus midt på Festplassen, en bobbane ned fra Ulriken, eller en gigantisk lekeplass på Torgallmenningen?

Nå er det klart for finale i «Et litt bedre Bergen». Velkommen i kveld, torsdag 6. desember kl. 18-19.30 på Media City Bergen (Lars Hilles gate 30).

