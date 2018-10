Både helseminister Høie og Statsminister Erna Solberg fremholder nå at de er mot tvillingabort. Det er gode nyheter.

For de mente det motsatte for vel et år siden. Fosterreduksjon er nå et tilbud i det offentlige helsevesen. Abort av friskt tvillingfoster før 12. uke er Norge alene om. Fagmiljøet vårt er hoderystende. For inngrepet der det ene fosteret aborteres og ikke det andre, utsetter det gjenværende foster for stor helserisiko. Etisk sett er dette enormt krevende.

Derfor var det skuffende at Høyre stemte i mot forslaget Stortinget i januar 2017, om å ikke tillate fosterreduksjon av friskt foster.

Forslaget som ble fremmet av Sp og KrF, hadde som overskrift: «Representantforslag om å ikke tillate en praksis med fosterreduksjon». Klarere kan det vel ikke sies. Selve vedtaket som Høyre stemte i mot, lød: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av lov om svangerskapsavbrudd der det presiseres att fosterreduksjon ikke er tillatt». Helseminister Høie presiserte i sitt svar til saken at regjeringen IKKE aktet å endre abortloven.

Hva gjør at Erna Solberg akkurat nå har en annen innstilling og er blitt i mot tvillingabort ? Vi kan jo bare gjette. Men husk på at regjeringen kunne når som helst selv fremmet forslag til Stortinget for å få støtte til nødvendig lovendring for å hindre praksisen. Hvis hun og regjeringen ville. Det skjedde aldri. Det var jo nettopp derfor Sp og KrF fremmet representantforslag i Stortinget for å tvinge gjennom en annen praksis. Det klarte vi ikke.

Mange mener i disse dager mye om verdier i norsk politikk. Verdipolitikken legges ut på anbud, partier snur kappa etter vinden. På bioteknologiområdet har de politiske skillelinjene gått tvers gjennom flere regjeringskonstellasjoner. Det er velkjent. Men jeg er stolt over hva Senterpartiet klarte å få gjennomslag for, i de åtte årene vi styrte med Ap og SV.

Det er et faktum at det er under dagens regjering og med Høie som helseminister at tvillingabort er blitt godkjent praksis i norsk helsetjeneste. Det er også et faktum at med Erna Solberg som statsminister er det lagt et løp for en storstilt liberalisering av bioteknologifeltet .

Begge deler er like beklagelig.