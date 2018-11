La oss gå på do gratis

DEBATT: Alle er enige i at det er bedre at folk ikke tisser på husvegger i vår nydelige by.

Er det noe Bergen trenger, så er det gratis offentlige toaletter i sentrum. De alternativene jeg har nå, er følgende: 1. Spørre en ansatt om dokoden på senteret ved byparken. 2. Betale 10 kroner på Galleriet eller Bystasjonen. 3. Gå på en bar eller restaurant og snike meg inn. 4. Kjøpe noe, bare for å tisse. 5. Tisse i busken/på veggen/bak bilen. To av disse alternativene er normbrudd og/eller lovbrudd, og resten er forferdelig tungvint. Alle storbyer har offentlige toalettet, seriøst alle. Joda, en del koster en liten mynt. Men hvorfor kan ikke Bergen være kulere? Hva om vi bevilger penger til en kul og kreativ kvinne eller mann og lar dem designe tyve toaletter i en viss avstand rundt Festplassen? Turismen øker, og når jeg synes det grunnleggende behovet for å tømme seg er stress, gjør nok sikkert de som verken er kjent eller snakker språket det også. Alle er enige i at det er bedre at folk ikke tisser på husvegger i vår nydelige by. Teit å dra hjem fra bytur fordi jeg må tisse.