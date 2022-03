Dette er Bergens største utfordring nå

Har du noe å bidra med?

«Bergen er en trygg havn for mennesker på flukt», skriver byrådsleder Roger Valhammer.

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Russlands brutale invasjon av Ukraina skaper en situasjon som blir verre time for time. Krigen har også konsekvenser for Bergen. Det er naturlig å kjenne på bekymring nå.

Til de som kjenner på dette, er det viktig å få sagt at Bergen har høy beredskap og følger situasjonen tett sammen med nasjonale myndigheter. Spesielt gjelder dette knyttet til risikoen for militær og politisk destabilisering, cyberangrep og atomsikkerhet og radioaktivt nedfall.

Det er ingenting i dag som tilsier at dette skal bli en utfordring i Bergen, men bergenserne skal samtidig være trygge på at vi overvåker situasjonen, har god beredskap og er godt forberedt på å håndtere eventuelle hendelser.

Den aller største utfordringen akkurat nå handler om flyktninger.

Vi står overfor den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Mange er kommet, og enda flere er på vei.

Bergen er en trygg havn for mennesker på flukt, og vår holdning er at vi skal gjøre alt det som kreves av oss for å møte flyktningene på en god måte.

Les også De er de første ukrainske flyktningene i Øygarden. Nå kan det komme mange flere.

Vi er derfor i full gang med å forberede oss på å bosette flere enn vi noensinne har bosatt i løpet av et år. Nå forbereder vi oss på at det kommer minst 1000 flyktninger til byen vår, men vi organiserer oss slik at vi skal kunne ta imot mange flere, om det trengs.

Vi forbereder oss innen alt fra helsehjelp til barnehage, skole, språkopplæring og bosetting. En familie som kommer hit, trenger mer enn et sted å bo. Barna skal ha skoleplass, barnehageplass og aktivitetstilbud. Alle skal få helsehjelp og oppfølging. Mange vil ha vonde opplevelser. Noen vil trenge psykososial hjelp.

Bergen har den siste tiden vist seg fra sin beste side, og engasjementet og initiativet i bergenserne er fantastisk.

Har du noe å bidra med? Send en e-post til bergenforukraina@bergen.kommune.no. Vi oppfordrer spesielt de som har leiligheter og boplasser. Bruk gjerne det enkle skjemaet vi har laget på kommunens nettsider.

Bergen har tatt imot mange folk på flukt før, og vi skal klare det igjen, sammen.