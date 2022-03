Hvis oligarkene tror de vil tjene på det, vil de vende Putin ryggen

Enighet mellom elitene sikret Putins makt. Kan en ny enighet føre til hans fall?

Det er en sannhet med modifikasjoner at enkelte oligarker står nær Kreml, mener innsenderen. Her et knippe oligarker: Alisjer Usmanov (øverst til v., med klokken), Aleksej Mordasjov, Igor Setsjin, Roman Abramovitsj, Oleg Deripska og Petr Aven.

Jardar Østbø Professor, Institutt for forsvarsstudier

Da Putin kom til makten, hadde han viktige eliter i ryggen: oligarker, byråkrater og sikkerhetstjenester. Krigen i Ukraina tok mange av dem på sengen. Deres svært så behagelige liv kan bli snudd på hodet. Putin nekter å lytte, ydmyker lojale støttespillere for åpent kamera og tvinger alle inn i folden.

Hva er muligheten for at elitene kan enes igjen – denne gangen om å tvinge frem en form for grunnleggende kursendring, overgang eller til og med avsettelse?

Oligarkene er politisk marginalisert og beriker seg kun på Kremls nåde. De må hjelpe staten når det trengs, for eksempel med lobbyvirksomhet i utlandet eller samfunnsansvar hjemme. Selv om de først og fremst er forretningsfolk, har de vært oppmuntret og/eller presset til å tilegne seg strategiske aktiva i utlandet. Flere har meldt seg til «frivillig» tjeneste.

Påstander om at bestemte oligarker «står Kreml nær», er derfor en sannhet med store modifikasjoner.

Oligarkene er konkurranseorienterte og hensynsløse, også mot hverandre, skriver professor Jardar Østbø.

Tross erklært patriotisme, og støtte til Putin, er de grådige, opportunistiske kosmopolitter. Og Putin har med rette aldri stolt på dem. I det øyeblikk de mener de vil tjene på å snu ham ryggen, så gjør de det. Men de er konkurranseorienterte og hensynsløse, også mot hverandre.

Tidlig på 2000-tallet aksepterte de Putin nettopp fordi han kunne skjære gjennom og beskytte dem mot hverandre. I krisesituasjoner (Jeltsins gjenvalg i 1996, samt Putins innsettelse i 2000) har oligarkene klart å samhandle, men da var de sterke og kunne diktere løsningen. Nå er de mye svakere og helt avhengige av støtte fra andre.

Silovikene (folk fra sikkerhetstjenester og militærvesen) utgjør den dominerende eliten. De «rendyrkede» toppsilovikene er sovjetiske menn godt over 60 som ble traumatisert av Sovjetunionens fall og oligarkenes påfølgende herjinger, men som ivrig har utnyttet kapitalismens fordeler.

Disse antivestlige krigerne ser verden som et nullsumspill fullt av konspirasjoner, særlig mot Russland. De er glade i vestlig luksus, men hater vestlig moralsk overlegenhet. I tillegg har de et Messias-kompleks: Russlands overlevelse er avhengig av dem.

De forenes også av en blanding av kynisme og en nesten bokstavelig talt hellig overbevisning om Russlands historiske rett til å være en dominerende stormakt. Silovikene er svært sterke sammen, både i innflytelse og tvangsmidler, men de er også splittet. Sikkerhetstjenestene har delvis overlappende ansvarsområder, forskjellig kultur og korpsånd, og konkurrerer om de samme budsjettpengene.

De spionerer også på hverandre, og én av dem, Nasjonalgarden, er direkte underlagt presidenten. De yrkesmilitære vet hvor vanskelig krigen er, og de har grunn til misnøye, men har ikke tradisjon for å utgjøre en selvstendig politisk kraft.

Under Putin har staten blitt en viktig økonomisk aktør, noe som har avfødt en ny elitegruppe, statsoligarkene, det vil si ledere og forretningsfolk som er spesielt nært knyttet til staten. Én gruppe har som oppgave å styre store statlige selskaper, slik som Rosneft, Gazprom og Rostec. Selskapene skal tjene penger, men også mye mer – de er distrikts-, utenriks-, sikkerhets- og sosialpolitiske redskaper. Selv om direktørene forsyner seg grådig av lasset, er de forvaltere av statlig eiendom.

En annen gruppe er private næringsdrivende som har profittert enormt på nesten-monopol eller statlige ordre. En tredje gruppe fungerer som en slags lakeier som utfører oppgaver staten selv ikke kan gjøre, for eksempel lyssky finansoperasjoner eller påvirkningsoperasjoner, samt politiske eller private militære tjenester til «vennlige» diktatorer.

Til tross for at særlig de tidligere silovikene i statsoligarkenes rekker er negativt innstilt til Vesten, er noen av dem trolig interessert i et balansert forhold, siden de i noen grad kunne profittert på det. Andre av dem kan derimot tjene på en isolasjon fra Vesten.

Nesten alle statsoligarkene skylder Putin alt. De som ikke har silovikbakgrunn, var tidligere middelmådige byråkrater eller knapt nok det. Alle har trolig fortsatt Putins tillit, som venner eller tidligere kolleger, og er svært lojale.

Etter den «patriotiske» og repressive vendingen fra og med 2012, har handlingsrommet og innflytelsen til de såkalte liberalerne i regimet (opptatt av privat næringsliv, utdanning, velferd og et godt forhold til Vesten) blitt drastisk innsnevret.

Disse finnes fortsatt i Finansministeriet, Økonomiministeriet, Sentralbanken og enkelte andre etater, men er mest å anse som fagfolk hensatt til å implementere det som er bestemt på toppen, og ellers drive krisehåndtering. Vi kan kanskje også inkludere Utenriksministeriet her.

I tillegg til de etiske kvalene «liberalerne» måtte ha om krigen, må de vingestekket løpe rundt med brannslangen. Deres protester er foreløpig begrenset til å prøve å trekke seg, som det ble rapportert at både sentralbanksjef Nabiullina og utenriksminister Lavrov har ønsket.

En annen gruppe har fått økt innflytelse i takt med Putins økende delegering av daglig politikk. Samtidig har de lite eget maktgrunnlag. Fratas de stillingen, er de tannløse.

Her lytter president Vladimir Putin til Lebedinsky-direktør Oleg Mikhailov (til v.). Forretningsmann Alisjer Usmanov (til h.) regnes som en av Putins favoritt-oligarker.

Mistroen og interesseforskjellene mellom elitene, men også innad i gruppene, er stor. De som har størst interesse av endring (oligarkene og teknokratene), er ikke sterke nok, og i en krigssituasjon kan de svekkes enda mer. Silovikene later for øyeblikket til å være under god nok kontroll, og det er vanskelig å bedømme hvorvidt eller hvordan de ville ønske å legge om kursen.

Det er nærliggende å anta at noen av dem ønsker en enda hardere krigføring. På kort sikt er det vanskelig å se for seg en tilstrekkelig enighet blant elitene til at det skal føre til vesentlig endring. Fallhøyden er stor, så krisen må bli så alvorlig at det oppleves som umulig å fortsette som før.

Forrige gang dette skjedde, ønsket daværende president Jeltsin selv en overgang. Det gjør ikke dagens president.