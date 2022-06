Kollektiv straff kan ikke unnskyldes med fugler

Alle tabber seg ut fra tid til annen, uansett fart eller kjøretøy.

Bør det innføres et forbud mot vannskutere på Nordåsvatnet? Nei, mener innsenderen.

Tore Landmark Bystyremedlem for Folkets Parti FNB og nestleder i utvalg for miljø og byutvikling

Mona Høgli skriver i BT 10. juni at høy fart bør leves ut langt ute på fjorden, og det er jeg enig i. Men jeg har store problemer med at MDG vil ha forbud mot alle vannskutere i Nordåsvatnet.

Vannskutere kan feilaktig havne i underholdningskategorien. For mange er de synonym med tull og fanteri. Jeg har snakket med flere som bor rundt Nordåsvatnet. For dem er vannskuter faktisk et essensielt fremkomstmiddel.

Jeg er ikke i tvil om at noen har tabbet seg ut, kjørt for fort, bråket for mye der de heller skulle latt være. Men jeg er ikke overbevist om at totalforbud og kollektiv straff er den rette løsningen. Alle typer kjøretøy opplever noen hender på rattet som ikke burde vært der.

Hvis vi skal jakte på alle mindre talentfulle førere, for så å innføre totalforbud, ja, så skulle den logikken gitt oss null transportmidler totalt. Men la oss ikke gjøre MDG for begeistret.

«Vannskuteren er for mange en fritidsbåt», skriver Tore Landmark.

Når det gjelder fuglearten som Høgli sikter til, mener jeg at fugler ikke ser forskjell på en båt og en vannskuter. Kajakkpadlere har blitt angrepet av svanen, så da handler det verken om støy eller fart. Forbud mot vannskutere, men ikke mot båter, er å ramme en gruppe, fordi man ikke liker ett konkret kjøretøy.

En forbyr ikke tømrere å bruke kubein selv om noen bruker kubein til å begå innbrudd med. Forstå meg rett, jeg syns ikke råkjørere på vannskutere er greit. Men da vil jeg heller opprette en form for individuelle konsekvenser, ikke kollektive.

Hvorfor ikke kreve skilt eller nummerering for å spore enkelte uforsvarlige vannskutere? Hvorfor ikke kreve førerprøve? Vi må heller sikte på enkeltsyndere fremfor å slakte helheten.

Jeg syns at folk som bor langs Nordåsvatnet og har havnen sin her, bør kunne bruke sine vannskutere innenfor fartsgrensen. Slik at folk faktisk kan kjøre inn og ut av Nordåsen. Vannskuteren er for mange en fritidsbåt.

Jeg syns vi bør trå forsiktig når det er snakk om å begrense forflytningsmuligheter, og dermed stryke ut en form for bevegelsesfrihet. Saken syns jeg er generelt trist, og jeg har sterk medfølelse for ordentlige folk som straffes på grunn av enkeltsyndere.