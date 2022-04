Skivebom fra Sudmann

Det er prisverdig at Tobba Sudmann engasjerer seg for å forhindre stigmatisering av rusmisbrukere. Men hun bommer når det gjelder boligplanene i Sanddalsringen.

«Sudmann, byrådet og etaten bagatelliserer utfordringene for både rusmisbrukerne og nabolaget», skriver Tore Drønen. Han er beboer i Helldalsåsen og har lang erfaring fra rusfaglig og psykiatrisk arbeid.

Tore Drønen Nylig pensjonert klinikkoverlege ved Klinikk sikkerhetspsykiatri i Helse Bergen og deltidsstilling som fengselslege ved Bergen fengsel. Beboer i Helldalsåsen.

«Nå har vi det gående igjen. Denne gangen er det protester mot at Bergen kommune endelig tar det ansvaret de har», skriver professor i folkehelse ved Høgskolen på Vestlandet, Tobba Sudmann, i BT 10. april.

Hun tar for seg planene om å plassere 15 tunge rusmisbrukere med psykiske problemer rett ved en barnehage og ved den eneste veien til skolen. Vi snakker om et av byens områder med høyest andel barn og unge under 19 år.

Sudmann tar feil. Innbyggerne i Helldalsåsen mener også at rusmisbrukere skal ha egen bolig og hjelp som alle andre. Vi protesterer ikke mot at kommunen tar ansvar, men måten de vil prøve å løse disse utfordringene på. Når Sudmann snakker om «gammel grums» og «Nimby» («not in my back yard»/«ikke i min bakgård, red.anm.), polariserer hun debatten og bidrar ikke til å finne gode løsninger for rusmisbrukerne.

«De fleste av disse beboerne gjør ikke en katt fortred», skriver Sudmann. Hvilke rusmisbrukere snakker hun om? Slik presenterte nemlig Bergen kommune dem for innbyggerne på informasjonsmøtet høsten 2021:

15 menn over 25 år som lever med aktiv rus, med psykiske problemer og problemer med å opprettholde boforhold. De møter betydelig skepsis blant utleiere, naboer og nærmiljø på grunn av livsførsel iblandet en del «trafikk» og kriminalitet, uro. Mange vil ha behov for skjerming og besøkskontroll.

Dette er blant de tyngst belastede rusmisbrukerne. De fleste er preget av et hardt liv hvor vold og trusler er vanlige strategier for konfliktløsning. For å skaffe penger til rusmidler, tyr de fleste til kriminalitet. Det utvikler seg lett et miljø preget av rusmisbruk og antisosiale og kriminelle normer. De har lav eller ingen motivasjon for å endre rusmisbruket.

23. mars var utvalg for helse og sosial på befaring i Sanddalsringen for å vurdere opprettelsen av 15 boplasser for rusavhengige.

Sudmann ignorerer fullstendig den kriminologiske siden av alvorlig rusmisbruk og hvilke konsekvenser det får for et nærmiljø. Det er også oppsiktsvekkende at hun sidestiller den kriminelle belastningen hos tunge rusmisbrukere med livsførselen til folk flest.

Mange rusmisbrukere er redde for andre rusmisbrukere. De ønsker avstand til aktive rusmiljø og vil ha muligheten til å låse døren bak seg.

Samles for mange på ett sted, oppstår det lettere konflikter og en russcene som fungerer som en magnet på andre rusmisbrukere. Det forsterker problemet ytterligere. For personalet blir det vanskeligere å få innblikk i hva som foregår for å kunne dempe konflikter og trygge den enkelte.

Lovverket gir få hjemler for personalet til å gripe inn overfor plagsom og antisosial atferd eller hindre beboere å gå ut – selv ikke når de er i en tilstand hvor det er høy risiko for at de opptrer plagsomt, eller er farlig for seg selv og andre.

Nabolaget vil preges av utrygghet og ønske om å distansere seg fra dem. Å være vitne til krangling og slåssing dem imellom kan oppleves som svært skremmende. For barn kan én eneste slik erfaring være svært ødeleggende for følelsen av trygghet i og ved hjemmet. Vi lever i et samfunn som har egne lover og institusjoner som skal beskytte barn mot slike traumer.

Faglige anbefalinger for disse rusmisbrukerne er: Få beboere på hvert sted. Små, trygge og oversiktlige boliger. Enkel tilgang til butikk og transport. Tett oppfølging av helse- og sosiale tjenester. Brukerinvolvering, selvbestemmelse, skadereduksjon og livskvalitet.

Slik vil de planlagte boligene i Sanddalsringen se ut, dersom de blir bygget.

Helsedirektoratet har gitt nasjonale retningslinjer for personer med rus og psykisk lidelse. Sintef gir i en rapport (2021) klare råd om boliger for denne gruppen. NKROP slutter seg til dette når de sier at det ikke må være for mange slike rusmisbrukere på samme sted, og at man må unngå at boligen ligger tett innpå skoler og barnehager.

Daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, sa dette om planene i Sanddalsringen i BT i fjor: «Kommunen har lagt opp til et uforsvarlig tilbud, med mange beboere og lite personaltetthet. Det kan gjøre situasjonen utrygg for beboerne, først og fremst».

Sudmann, byrådet og etaten bagatelliserer utfordringene for både rusmisbrukerne og nabolaget. Vi ønsker en politikk som er raus og human i møte med byens vanskeligstilte. Samtidig ønsker vi det beste for våre barn.