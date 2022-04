Bygg vindkraft der det er lokal aksept

Norge er godt skodd for å ta stilling til nye prosjekter.

«Vi må bygge ut mer kraftproduksjon, og det må vi klare samtidig som vi tar vare på naturen», skriver innsenderen. Bildet viser Midtfjellet vindpark på Fitjar.

Robert Kippe Kommunikasjonsansvarlig i Norwea

Regjeringen ønsker å tillate vindkraft på land der det er lokal aksept for det. Det er «uverdig og udemokratisk», skriver Sofie Marhaug fra Rødt i BT 31. mars.

Nei, tvert imot så er det i tråd med det Stortinget har vedtatt. Det er også en viktig del av løsningen på klimakrisen og energiutfordringen vi står ovenfor.

Høsten 2020 behandlet Stortinget meldingen om vindkraft. Det var bred enighet om at bygging av vindkraft i fremtiden skal ha lokal aksept som forutsetning. Stortinget ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven.

Det jobber regjeringen med nå, og at Stortingets vedtak følges opp er en god demokratisk tradisjon. Rødts forslag om å be regjeringen sørge for at det ikke bygges nye vindkraftanlegg på land, fikk ikke en eneste stemme, bortsett fra forslagsstilleren sin.

Vindkraft på land trekkes frem som en sentral del av løsningen på klimautfordringene, skriver Robert Kippe.

Fram til nå har ikke søknader om ny vindkraft i Norge blitt behandlet. Unntaket har vært søknader hvor behandlingen var påbegynt hos NVE før konsesjonspausen i 2019, og hvor kommunen selv har bedt om gjenopptakelse. Både Lebesby i Finnmark og Utsira i Rogaland er eksempler på dette.

Begge kommunene har bedt NVE legge fram en ferdig saksutredning, slik at kommunestyret får et grundig og godt beslutningsgrunnlag før de tar endelig stilling til prosjektene. Nå har regjeringen altså varslet at den vil behandle søknader om ny vindkraft, dersom kommunen ønsker det. Marhaug er i sin fulle rett til å mene at hun vet bedre enn disse kommunene, men det betyr ikke at det er «uverdig og udemokratisk» å la dem ta stilling til saken.

Pausen i behandlingen av ny vindkraft i Norge i 2019 var riktig, men det har snart gått to og halvt år siden den gangen. NVE, Miljødirektoratet og en rekke andre fagetater har brukt pausen til å samle den mest oppdaterte kunnskapen om vindkraft. Dette gjelder både positive og negative virkninger.

Som Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, sa til BT den 4. april: «Myndighetene har nå et veldig godt kunnskapsgrunnlag når behandlingen av vindkraftsaker snart starter opp igjen».

Samme dag lanserte FNs klimapanel en delrapport om løsninger på klimakrisen. FNs generalsekretær var svært tydelig under pressekonferansen, hvor han ifølge NRK sa at «det er på tide å slutte å brenne planeten, og starte å investere i den rikelige fornybare energien rundt oss».

FN-rapporten viser at det snart er for sent å begrense global oppvarming til 1,5 grader, men at det fortsatt er mulig om vi handler nå. Vindkraft på land trekkes frem som en sentral del av løsningen. Dette må også Rødt ta innover seg for å ha troverdighet i klimapolitikken.

Norge trenger mye fornybar energi i framtiden, blant annet for å erstatte fossil energibruk, sikre gode vilkår for industrien og unngå høye strømpriser for folk flest. Noe av økningen i energibehovet kan møtes med energieffektivisering, men langt fra alt.

Vi må bygge ut mer kraftproduksjon, og det må vi klare samtidig som vi tar vare på naturen. Grunnholdningen må være at vi vurderer hvert enkelt prosjekt ordentlig, og at vi sier ja til de gode prosjektene. De dårlige skal vi selvsagt si nei til, men det blir altfor dogmatisk å avvise en bestemt teknologi på prinsipielt grunnlag, slik Marhaug og Rødt gjør med vindkraft.

Regjeringen og Stortingets linje er langt mer balansert og fornuftig. Nå legger myndighetene opp til et nytt konsesjonssystem hvor kommunene involveres mer i utbyggingen og lokal aksept er en forutsetning for å få bygge. I tillegg har kunnskapsgrunnlaget om vindkraft og påvirkning på naturen blitt styrket de siste årene. Norge er godt skodd for å ta stilling til nye vindkraftprosjekter.