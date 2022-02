Dei som ikkje hugsar historia, er dømde til å gjenta ho

Bannlysinga av teikneserieromanen Maus er eit varsel om kva me har i vente.

I Maus teiknar Art Spiegelman jødar som mus og nazistar som kattar.

Asle Sætre Bergen

I kjølvatnet av at McMinn County School Board i Tennessee forbaud Art Spiegelmans Maus i januar, er det dessverre ikkje sjølve sensuren som har overraska meg mest, men at ein skule i det heile tatt kan undervise åttandeklassingar i ein tretti år gammal tjukk teikneserie om holocaust. Det er nesten rørande.

Sjølv om det ikkje er overraskande, er det likevel opprørande. For dei som ikkje kjenner soga, er Maus den første teikneserien som blei løna med Pulitzerprisen og er rekna som ein av verdas beste teikneseriar.

Det er den sanne historia om Spiegelmans far sine erfaringar som polsk jøde og holocaustoverlevande, der jødane er teikna som mus og nazistane er kattar.

Asle Sætre oppdaga teikneserien Maus då han sjølv gjekk i åttande klasse.

At ei slik bok skal ha ein så provoserande effekt at ho må bli forboden, seier noko om den sørgjelege tilstanden USA er i no. Alt er politikk, sjølv holocaust. Spiegelman seier i eit intervju med CNN at dette diverre er eit varsel om kva me har i vente, og at avgjersla er gjort av menneske som «may possibly not be Nazis ... maybe». Hitlers eige krosstog mot «entartete kunst», degenerert kunst, ligg friskt i minnet.

Andre del av Maus opnar også med eit sitat frå ein avisartikkel frå Pommern, cirka 1935, som handlar om sensur av Mikke Mus: «Gjennom sine sunne kjensler veit alle sjølvstendige unge menn og heiderlege ungdommar at dette skitne og slimete skadedyret, denne største bakteriespreiaren i dyreriket, ikkje kan vere noko idealdyr ... Bort med all jødisk brutalisering av folket! Ned med Mikke Mus!»

Handlina i Maus startar på 1930-talet og sluttar i 1945. I serien vert mellom anna livet i nazistanes konsentrasjonsleirar skildra.

Sjølv snubla eg over Maus (omsett til klingande nynorsk av Lars Amund Vaage) som nettopp åttandeklassing, og eg har ikkje blitt nemneverdig skada, sjølv om det finst innslag av bannord og ein og annan musepupp. Ingen stoppa meg frå å lese boka, kvifor skulle dei?

Maus er både noko av det næraste og mest fryktelege ein kan lese. Boka skildrar ein umogeleg menneskeforakt samtidig som ho er eit rørande portrett av ein far og ein son. Det er ei bok alle burde lese, ei bok som burde finnast i klassesett på mange ungdomsskular.

Ein naturleg konsekvens av at noko blir forbode, er ofte at det får ein aura av kontrovers eller fare. Etter at bannlysinga av Maus blei kjend, suste boka opp til førsteplassen på Amazons bestseljarliste, og ho er i skrivande stund framleis på andreplass.

Måtte ho halde seg høgt oppe, og måtte fleire få auga opp for dette og andre verk som får folk som kanskje ikkje er nazistar ... mogelegvis, til å skjelve i buksene.