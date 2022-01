Skolestart i blinde

Om barnehagene får vi vite det meste. Slik er det ikke med skolene.

Maria Bakke Ulvesæter og familien vurderer å flytte, men ønsket først å finne en fin barneskole. Det var ikke enkelt.

Da barnet mitt begynte i barnehage, var vi godt forberedt: Vi hadde lest årsplanen til barnehagen, vi hadde sett bilder av både bygget og uteområdet, vi hadde lest foreldreundersøkelsen og visste hva som var bra, og hva som hadde forbedringspotensial. Vi visste hvor mange barn som gikk i barnehagen, hvor mange det egentlig var plass til og hvor store gruppene var.

Alt dette var informasjon jeg anså som helt selvsagt at jeg som foresatt skulle vite før jeg sendte barnet mitt av gårde til en institusjon for å oppholde seg hele dagen. Og jeg var ikke det minste overrasket over at jeg fant denne informasjonen lett tilgjengelig på barnehagen og Bergen kommunes nettsider.

Nå skal vi flytte, og barnet skal begynne på skolen. Pandemien har gjort det tydelig at vi trenger flere rom å oppholde oss i. Det vi ser etter nå, er da flere kvadratmeter og nærhet til en fin barneskole hvor barnet kan trives – altså omtrent samme informasjon vi så etter da vi valgte barnehage.

Overraskelsen min over at dette er informasjon som rett og slett ikke finnes, har vært stor. Skal du flytte med barn i Bergen, velger du skoletilhørighet nærmest i blinde. Nettsidene til de enkelte skolene er så dårlig oppdatert at det er vanskelig å vite noe som helst.

Når begynner skoledagen? Har elevene en reell matpause? Hvordan er utearealene? Når stenger SFO? Hva er målene og rammene skolen jobber med?

«Selv noe så enkelt som «er dette en baseskole?», er det ikke mulig å få svar på», skriver innsenderen.

Hvis man virkelig graver i systemet til Bergen kommune, kan man finne elevprognosene for kommende skoleår. Dette er ikke mye hjelp i når man ikke vet noe mer. Er skolen dimensjonert for at det skal starte 60 elever i førsteklasse til høsten, eller har de egentlig bare plass til 40? Vil disse 31 elevene alle begynne i en klasse, eller er de delt i to?

Alle skolenettsidene har et menypunkt som heter «kvalitetstall» – dette er aldri fylt ut. Når barna våre skal tilbringe de fleste våkne timer på skolen omtrent hele barndommen, burde man jo som foresatt kunne forvente å faktisk finne noe informasjon om forholdene.

Hvorfor skal det være så vanskelig å få helt grunnleggende informasjon om skolene?

Selv noe så enkelt som «er dette en baseskole?», er det ikke mulig å få svar på. Baseskoler er et omstridt fenomen som Bergen kommune har satset stort på de siste årene (om man skal tro avisene), men heller ikke etat for skole har oversikt over hvilke av skolene i kommunen som faktisk er baseskoler.

Jeg blir henvist til skolens egne nettsider – hvor det eneste det er mulig å få svar på, stort sett er hva adressen er og hvilke koronatiltak som gjelder nå.

