Hvem styrer Bergen?

Et tafatt Ap har latt MDG-Bakke styre med støtte fra BT.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (til h.) vikarierte 80 prosent for byrådsleder Roger Valhammer, men han har hatt nærmere 100 prosent innflytelse over byutviklingen, mener innsenderen.

Jens Lorentzen Bergen

Fra 16. desember til 20. januar i år vikarierte MDGs Thor Haakon Bakke 80 prosent for byrådsleder. Med et miniparti i ryggen har den samme Bakke hatt nærmere 100 prosent innflytelse over byutviklingen de siste årene.

Et tafatt Ap har latt ham styre på med støtte fra en del kommentatorer i BT. For ubefestede sjeler kan Bakkes sjablongliknende ønskemål med vår by virke forlokkende. Her skal det bygges leiligheter med solrik beliggenhet med nærliggende parkanlegg og lekeplasser for barn. Fortetting langs Bybanen tiljubles, der leiligheter popper opp uten utsikt og uten sol. I Bakkes hode knuses det egg for å lage en omelett som på sikt er uspiselig for dem som verdsetter dagliglivets trivsel.

I sin iver etter utopiske mål om sykkel som et viktig fremkomstmiddel, bygges det en forargelsens bro nedenfor Fløen og en egen sykkeltunnel gjennom Løvstakken. Den siste blir verdens lengste og dyreste. Hurra. Den oppvoksende slekt kommer til å sykle mindre enn noensinne. De elektriske løperhjulene er mer bekvemme.

Så har det blitt trumfet igjennom en bybanetrasé gjennom sentrum. På besynderlig vis ble det omsider flertall for en dagløsning. Dersom man i sin enfoldighet stemte på partier som Sp eller Rødt, så burde man ha forstått at for noen utbrytere fra disse partiene var programmene foran valget ikke gjeldende.

I en kommentar fra Morten Myksvoll sies det at: «Demokratiet i Bergen fungerer akkurat slik det skal». Det er nærmest overflødig å si at denne uttalelsen i beste fall er meningsløs og provoserende feil.

Bybanevedtaket har i ettertid vist seg å være mangelfullt. Vognene som passerer Bryggen, skal ha batteri, og denne nye forutsetningen gjør at de også må ha et sted å snu i sentrum. Skal det lages skinner for banen rundt Smålungeren, eller skal skinnene legges i andre gateløp? Her blir det livlige diskusjoner mellom dem som bestemmer i Bergen.

Dersom dagløsningen for Bybanen opprettholdes, er det i hvert fall én ting som er sikkert. Store deler av bykjernen vil over lengre tid bli et utrivelig anleggsområde som kommer til å ta livet av det lille livet som er igjen i sentrum.

Tidligere Høyre-politiker Jens Lorentzen mener både Bakke og byplanleggerne har «skylapper for den sunne fornuft».

For ivrige kommunale byplanleggere som gjennom sine tunnelalternativer gjorde stor skade for fornuftige løsninger, er det forunderlig at det ikke er laget en totalløsning for hvordan nordre innfartsåre skal komme inn til sentrum. Langs Bryggen skal all bil eller busstrafikk fjernes. Mener disse planleggerne at buss, nyttetrafikk og privatbiler skal sluses gjennom Nye Sandviksveien og Øvregaten? Uten å være byplanlegger kan det slås fast at det verken er mulig eller tilrådelig.

Dersom tanken er at all bil- og busstrafikk fra nord skal gå gjennom Fløyfjellstunnelen og deretter til sentrum, ja så vil trafikken gjennom sentrumsgatene øke. Eksempelvis vil en varebil fra nordre bydel med levering på Vetrlidsalmenning først kjøre gjennom Fløyfjellstunnelen, deretter gjennom sentrum, og så tilbake den samme veien.

Vårt bysenter er i areal konsentrert og lite. Etter bybrannen i 1916 klarte dyktige arkitekter og byplanleggere å skape et vakkert bysenter med pene bygg og allmenninger. Gatene har frem til nå hatt en forbausende evne til å tåle tidens tann. Olav Kyrres gate er blitt fornyet på en eksemplarisk måte.

Men de fremtidsrettede byplanleggerne fra mellomkrigstiden hadde ikke forutsett at en bybane skulle krongle seg gjennom sentrum. Økte kostnader med tunnel er hovedbegrunnelsen for at bykjernen skal ødelegges en gang for alltid.

Og det er her det kan spørres om hvem det er som bestemmer i Bergen. Svaret er MDG-Bakke og offentlig ansatte byplanleggere som alle har fastlåste prestisjeprosjekter, der skylapper for den sunne fornuft er toneangivende.