Befolkningsveksten må begrenses

Jo flere vi er på jorden, jo større blir utslippene.

Ifølge forskning publisert i «The Lancet» er jordens befolkning ventet å vokse med to milliarder mennesker de neste 40 årene.

Ola M. Johannessen Nansen Scientific Society, Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bjørn Lomborg fokuserer i BT 23. oktober primært på at en betydelig økning av forskning og utvikling på grønn energi kan gjøre omstillingen fra fossil energi billigere enn dagens klimapolitikk.

Men verken Lomborg, klimaforskere, klimafornektere eller andre nevner at befolkningsveksten er et problem. Generelt er nødvendigheten av å begrense verdens befolkningsvekst, som en direkte årsak til økende drivhusgasser i atmosfæren, lite eller ikke diskutert i det hele tatt.

Ola M. Johannessen (til h.) mener det må rettes mer fokus mot befolkningsveksten om vi skal få bukt med klimautfordringen.

Ny forskning fra Stein Emil Vollset mfl. publisert i det prestisjetunge tidsskriftet «The Lancet» i 2020 har prosjektert at jordens befolkning vil nå et maksimum i 2064 med 9,73 milliarder mennesker, og deretter avta til 8,79 milliarder i 2100 – fra 7,7 milliarder i dag. FN, på sin side, prosjekter en samlet befolkning på 10,88 milliarder mennesker i 2100. For alle disse fremskrivingene er det naturlig nok høy usikkerhet – cirka en milliard mennesker i hver retning.

Historisk er det en perfekt sammenheng og korrelasjon mellom økning av CO₂ og befolkningsvekst over de siste knappe seks tiår – fra 1963 til 2019 (mine beregninger). Hvis denne sammenhengen ikke brytes, vil det føre til en fortsatt økning av CO₂ i atmosfæren – og gjøre verdiene for høye til å nå målene i Parisavtalen.

For å holde den globale temperaturøkningen under to grader har FNs klimapanel rapportert at konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren i 2060 ikke kan overstige 450 andeler per million (ppm) – bare litt over dagens verdi på 413 ppm. Dette er en formidabel utfordring for verdenssamfunnet.

Det som nå er viktig, er å bryte den perfekte historiske sammenhengen mellom økning av CO₂ og befolkningsvekst, redusere utslipp til atmosfæren og få en eksponentiell vekst av fornybar energi. Men det er også meget viktig å intensivere arbeidet med å begrense befolkningsveksten, som er hovedårsaken til våre utslipp av klimagasser.

Det siste blir som nevnt sjelden diskutert, og bør nå også adresseres på en mer alvorlig måte enn i dag. For å bidra til et bedre klima på vår jord, til det beste for oss alle og fremtidige generasjoner.