Skal vi tilbake til ringpermar?

Går det som Sp håpar, skal Kinn kommune bruke tida fram mot 2027 til å avvikle, ikkje utvikle.

Orføraren i Kinn, Ola Teigen (Ap), vil behalde Kinn kommune.

Med Senterpartiet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har vi fått reverseringsaksjonisme inn i statsforvaltninga. Utan tanke for kvalitet i tenestene, utan tanke for konsekvensar for innbyggarane i distrikta og utan tanke for framtida, durar Sp fram med politikk dei ikkje anar konsekvensane av.

Etter seks år som ordførar har eg mange gongar vendt meg til eit departement for å få deira merksemd, men aldri har responsen vore sterkare enn no. Kinn kommune vurderer folkeavstemming og kommunedeling. Innspela haglar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er ikkje grenser for kor hjelpsame departementet er i legge til rette for deling.

Ein skulle kanskje tru at etter at staten har brukt nokre milliardar på å styrke kommunane som instrument for å lage gode tenester for innbyggarane, så ville det kome nokre motførestellingar. Men nei, dagleg kjem det nye «tilbod» vi ikkje kan seie nei til. Reverser no, og du skal får både pengar og ein «fast track», kjem det frå det Sp-styrte departementet.

Dette var riktig nok torsdagens politikk. Fredag kom kontramelding: Grei ut konsekvensane sjølve! Men før dette kunne Sogn og Fjordane sin fremste folkevalde, Erling Sande, spreie gladnyhenda. Søk no om reversering, og vi skal få skilsmisse på plass før nokon kan seie mars månad. Å greie ut konsekvensane er ikkje viktig, meiner han. Ikkje alternativa heller.

Vil Erling Sande (Sp) tilbake til avvikssystem i ringpermar? undrar innsendaren.

Ein skal altså be folk ta stilling til noko ikkje ein gong kommunestyret sine 39 representantar anar konsekvensane av, ei heller statsforvaltaren. Og skulle det no vise seg at det vert altfor gale, så er jo ei folkeavstemming berre rådgjevande, seier Sande som elles innstendig ber Kinn kommunestyre om å lytte til folket.

For to veker sidan var eg i kommunen sitt kontrollutval. Fleire av tenestene i kommunen rapporterte, blant anna om kvalitets- og avviksrapportering. Det nye systemet, Compilo, var no implementert. Eg spurte korleis avvikssystemet var i dei tidlegare kommunane. Vågsøy hadde eit digitalt system, Flora brukte ringpermar.

Det blir kanskje tabloid å spørje Sande og KMD om det er dette dei vil ha oss tilbake til. Eller om det var plankapasiteten i tidlegare Vågsøy, kor arealplanen i år feirar 20-årsjubileum, som lokkar.

Fakta er at kommunereforma for vår del har vore ein stor teneste- og systeminnovasjon. Digitalisering, effektivisering og styrking av mange tenester er litt av det vi har fått til før to år er gått. Dette er altså Moderniseringsdepartementet villig til å betale millionar for å avvikle.

Vågsøy og Flora vart slege saman til Kinn kommune 1. januar 2020. No ynskjer nokon å reversere samanslåinga.

Stad, Kinn, Sunnfjord og Sogndal er motorar nord for Sognefjorden. Utan desse kommunane sine tenester, ville mindre kommunar slite med å levere fleire tenester til sine innbyggarar. Bremanger kjøper brannleiingskompetanse, IT-tenester, kommuneoverlegekompetanse, innkjøpskompetanse, smittevernkompetanse, folkehelsekompetanse, krisesentertenester etc. frå Kinn kommune. Dei har òg søkt om legevaktsamarbeid.

Kvifor ynskjer Sp så sterkt å bruke millionar på å svekke tenestene til mindre kommunar? Framover skal kommunane løyse store demografiske utfordringar. Vi vil ha store underskot på helsepersonell, særleg sjukepleiarar og legar.

Framtida vil vise at vi må skape enno meir samhandling mellom kommunar og at dei store kommunane i regionane må ta større ansvar. Då ville det naturlege vore at KMD var ein ansvarsfull medspelar framfor ein reverseringsaktivist.

Men går det som Sp håpar, skal Kinn kommune bruke tida fram mot 2027 til å avvikle, ikkje utvikle.