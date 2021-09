Du må forstå kvar du kjem til kort

Samfunnet baserer seg på at kvar og ein av oss veit kva me ikkje veit.

Forskarar frå heile verda har arbeidd målretta for å forstå klimaendringane. Vi må stole på at dei har betre greie på dette enn dei fleste av oss, meiner innsendaren.

Nieves Tur Vaksdal

Vårt samfunn er basert på at me har tillit til kvarandre sin kunnskap, anten den er erverva gjennom erfaring eller utdanning.

Eg stolar på at når naboen min sit bak rattet, er det fordi han på eit tidspunkt har gjort seg fortent til sertifikat. Eg blandar meg ikkje i det. Eg spør heller ikkje om butikkarbeidaren har tasta rett inn i kassaapparatet. Eg stolar på at vedkomande veit korleis det fungerer.

Eg spør heller ikkje doktoren om han kan dokumentere for meg at han har lest seg opp på nett om det som feilar meg. Eg stolar på at han veit, og eg stolar på at om han ikkje veit, så undersøkjer han meir.

«Sjølv om me menneske gjer feil kvar dag, så er det i det store og heile slik at det meste fungerer slik som det skal», skriv Nieves Tur.

Stundom kan det kjennast litt utrygt, som til dømes når eg sit inne i eit fly høgt over bakken. Eg vel å stola på at flykapteinen veit kva han gjer, og at systemet rundt han sørgjer for at han er rett person på rett plass. Men samfunnet baserer seg òg på at kvar og ein av oss veit kva me ikkje veit. Dei fleste av oss gjev oss ikkje ut for å vere tannlege utan å vere det.

Og sjølv om me menneske gjer feil kvar dag, så er det i det store og heile slik at det meste fungerer slik som det skal. Og når det ikkje gjer det, ja, då må me ordne det slik at det fungerer.

Det er ikkje like tydeleg for oss kven eller kva me skal stole på når det kjem til media – om kva som er sant og usant. Overskrifter skal seljast. Nokre vert skulda for å halde med den eine eller andre sida i norsk politikk.

Og når ny kunnskap skal formidlast til oss, nettopp gjennom media – og overskrifta er til forveksling identisk førre vekas tabloide overskrift, slit me lesarar med å skilje mellom sant og usant.

Like fullt, eg er viss på at det er sant når eg seier at FN ikkje er media, at FN ikkje er ei tabloid avis, at FN ikkje er det politiske høgre- eller venstresida sitt talerøyr. FN er ein global internasjonal organisasjon. Den har 193 medlemsland. Medlemmene er statar og omfattar, med nokre få unntak, alle suverene statar i verda.

I tillegg til å arbeide for fred og tryggleik for alle medlemsland, har dei vedteke berekraftsmål. Noreg var blant landa som tok leiarskap i utviklinga av desse måla i 2015. (Heilt sant, Noreg var med!)

FNs berekraftsmål nr. 13 er å stoppe klimaendringane: «Handle omgåande for å motarbeide klimaendringane og konsekvensane av dei».

Forskarar frå heile verda har arbeidd målretta på vegner av oss medlemmar, og på oppdrag frå alle oss, for å forstå klimaendringane og korleis det har innverknad på livsgrunnlaget vårt. FN er ein del av fundamentet for å leve i fred og fordragelegheit for alle oss menneske.

Eg forventar ikkje av ein politikar at han skal vere klimaforskar, men eg forventar at han har sjølvinnsikt til å vite på kva område hans kunnskap kjem til sin rett. På kva område han kjem til kort. På kva område ein må revurdere eige partiprogram og i lag med dei andre – einast om eit felles kunnskapsfundament for å løyse ei felles krise.

Nyleg sat eg ved kjøkkenbordet med sonen min på ni år, og han prata om kor farleg plasten er for både natur og dyreliv. Ja, det er ille, svarte eg. Men det som er bra, sa eg, er at mange forskarar arbeider med finne alternativ til plast, som til dømes Lego.

Dei forskar på korleis dei kan lage Lego som er like haldbar, men utan plast. Og dei kjem til å klare det. For det er jobben deira. Det er nett det dei er gode på! Og det som er bra og då, er at alle dei som arbeider med å lage Lego i dag, kan fortsette med å arbeide med å lage Lego. Dei må berre lage den litt annleis.

Godt val!