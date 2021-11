Vaksinerte er også smittebærere

Å sortere helsepersonell etter vaksinasjonsstatus har lite for seg. Alle kan smittes og alle må være aktsomme.

Å påstå at vaksinerte personer har 80 prosent mindre risiko for å bli smittet, slik Preben Aavitsland i FHI gjør, er direkte feil, mener professor Elling Ulvestad.

Elling Ulvestad Professor, Pandemisenteret

Siden helsepersonell skal ivareta de sykeste i samfunnet, må personalet ta nødvendige forholdsregler for å hindre videreføring av smitte til pasientene de behandler. Et viktig spørsmål – som har vært heftig debattert blant annet i BT, er hvorvidt vaksinert helsepersonell kan tillate seg å slakke mer ned på forholdsreglene enn uvaksinert personell.

Svar på spørsmålet er todelt – nå som de fleste pasienter i risikogruppene er vaksinert, kan alt helsepersonell tillate seg å slakke noe ned på smittevernrutinene. Men å sortere helsepersonell etter vaksinasjonsstatus, har lite for seg.

Før jeg begrunner svaret, er det nødvendig å få frem at svaret ikke rokker ved begrunnelsen for vaksinasjon mot covid-19. Flere studier har vist at vaksinerte er mindre utsatt for å utvikle sykdom enn uvaksinerte, og argumentet gjelder selvsagt også for helsepersonell. Svaret vil derimot måtte gå i rette med utsagn som lover mer enn hva forskningsdata tillater.

Uttalelsene til overlege Preben Aavitsland i FHI er ikke tillitvekkende, mener innsenderen.

Å påstå, slik Folkehelseinstituttets Preben Aavitsland gjør i BT – at vaksinerte personer har «80 prosent mindre risiko for i det hele tatt å bli smittet», er direkte feil. Dette utsagnet må bero på en misforståelse av forskningslitteraturen. Å påstå at vaksinasjon gir «20–40 prosent redusert risiko for å smitte videre», og derpå begrunne utsagnet med data fra en artikkel som ennå ikke er fagfellevurdert, er heller ikke tillitvekkende.

CDC – den amerikanske søsterorganisasjonen til Folkehelseinstituttet – betoner at vaksinerte personer som er smittet med deltavarianten av viruset, kan ha like store mengder virusmateriale i munnhulen som uvaksinerte. Noe som underbygges av en britisk studie publisert i Lancet Infectious Diseaes 28. oktober 2021.

Lancet-studien dokumenterer i tillegg at det ikke er forskjell mellom vaksinerte og uvaksinerte når det gjelder videresmitte av deltavarianten.

På Mikrobiologisk avdeling har vi flere ganger sett at tilsvarende gjelder for Norge – fullvaksinerte som undersøkes som ledd i smittesporing, kan ha svært høye nivåer av koronaviruset i luftveisprøver. I høst har vi dessuten sett at deltavarianten har vært dominerende.

Det er derfor urovekkende dersom Aavitsland og Folkehelseinstituttet nå velger å ignorere foreliggende kunnskap i sine anbefalinger.

Forskning på vaksiners smittehindrende effektivitet gjøres ved å sammenlikne forskjell i smitteutfall mellom vaksinerte og uvaksinerte grupper av befolkningen. Studier på gruppenivå er viktige fordi de indikerer hvordan det forholder seg i det store og hele.

På sykehjem eller sykehus er vi i tillegg interessert i den enkelte helsearbeiders smittsomhet. Det som teller i den praktiske hverdagen, er om pasienten risikerer å bli smittet av en helsearbeider eller ikke. Når vi vet at fullvaksinert helsepersonell kan smitte viruset videre, er dette en risiko som ikke kan ignoreres.

Med til resonnementet hører at 95 prosent av de ansatte ved sykehjem er vaksinerte. Dermed vil sannsynligheten for at en skrøpelig pasient møter på en smittsom vaksinert helsearbeider kunne være høyere enn sannsynligheten for at pasienten møter på en smittsom uvaksinert helsearbeider.

Dersom de uvaksinerte – men ikke de vaksinerte – ivaretar et godt smittevern, vil en gruppebasert studie dessuten kunne vise at det er farligere for en pasient å befinne seg i en institusjon med 95 prosent vaksinert personell enn i en institusjon med 95 prosent uvaksinert personell.

Scenariospekulasjoner til side – status pr. nå er at spesielt utsatte pasienter fortsatt bør beskyttes gjennom bruk av smittevernutstyr. Aktsomhet kan utøves av uvaksinert vel så godt som av vaksinert helsepersonell, slik det ble gjort før Norge fikk tilgang på vaksiner.

Såfremt aktsomheten overholdes, gis det ingen grunn til å omplassere uvaksinert helsepersonell.