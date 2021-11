Bygg Bybanen for likeverd

Bybanen gjer at menneske som ikkje har like god kapasitet som deg, kan reise aleine i byen vår.

«Bybanen er føreseieleg – den stoppar på same plass på nesten heilt like stopp», skriv Elise Sæle Dahle om Bybanens universelle utforming.

Elise Sæle Dahle Gründer og designar, Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Likeverd, korleis gjør vi eigentleg det? Det å kome seg rundt i byen, på beina, med bussen, med bilen eller med Bybanen. Det er enkelt for oss som er velfungerande, har bein vi kan gå på, som ikkje treng krykker, gåstol eller rullestol, som kan sjå, heilt klart.

Eller som har kapasitet og digitale ferdigheiter til å lære seg det nye rutesystemet til Skyss, til å finne ut kva linje, kva for busstopp, kor eg skal skifte, utan å kjenne angsten kome krypande. Vi som ikkje er ute og går for første gang etter lang tid i sosial isolasjon på grunn av ulike former for psykiske utfordringar. Vi har det lett, vi kan velje.

Bybanen er til for alle, skriv Elise Sæle Dahle.

Bybanen er Bergens aller beste eksempel på design for likeverd. Det at vi har ein bane som går i dagen, humpar seg av garde frå stopp til stopp, der du er, der du kan sjå den. Det er likeverd.

Bybanen er føreseieleg – den stoppar på same plass på nesten heilt like stopp. Dersom du ikkje er så god til å bevege deg, kan du vite kor du skal vente, kor du berre kan trille nokre få steg inn på bana. Og du veit at du ikkje må løfte knea, rullatoren eller barnevogna. Ikkje som på bussen, åltså, der veit du aldri om du kjem deg inn.

Bybanen er enkel, for den går der skjenene ligg. Ruta blir ikkje plutseleg endra, for går du på banen i rett retning, kjem du dit du skal. Og tar du feil retning, kan du gå av, krysse skjenene og ta den tilbake.

Bybanen gjør at menneske som ikkje har like god kapasitet som deg, kan reise aleine i byen vår. Det gir fridom, og det er likeverd.

Underjordiske stopp og fleire etasjar med rulletrapp er ikkje det. Det er meir utrygt, og vanskelegare for ein med angst, rullestol eller eit barn å orientere seg i. Bane i tunnel er ikkje der du er, for du ser ikkje kor den går, og det er ikkje like enkelt, trygt og føreseieleg.

Eg vil at byen vår skal vere til for alle, også dei med mindre kapasitet enn meg.

Bygg Bybanen i dagen, og gjør det for likeverd.

Innlegget ble først publisert på Facebook.