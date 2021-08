Katastrofar er best på film

Historia om den menneskeskapte klimakrisa minner om ein klassisk katastrofefilm.

Lenge har det vore klart kva veg det går, meiner innsendaren. Han ser stor likskap mellom klimakrisa og filmar som «The Day After Tomorrow», som vi ser eit glimt av her.

Øyvind Ugulen Nesbyen

Hovudpersonen – ein glup, men litt pussig type – føreser tidleg kva som vil skje. Men han slit med å te seg truverdig. Han blir avfeia som ein dommedagsprofet som har mista gangsynet, og for å ha vikarierande motiv for hysteriet sitt.

Naboen som tvilar på det meste, men trur han veit alt, lirer av seg hån og kvalme kommentarar. Vi som publikum har jo skjønt allereie før filmen starta, at hovudfiguren har heilt rett i sine kalkulasjonar og spådomar, og styn og riv oss i håret av dumskapen og mobbinga han blir møtt med.

Og kynismen. For det finst framståande menn og kvinner i lokalsamfunnet som veit at einstøingen har rett, men som vil skjule eigne tidlegare feil avgjersler og verne lommeboka si.

Ansikt og pengar er det verste ein kan tape. Heller då la heile byen gå til helvete, og vi får kraftige hint om at nettopp det er i ferd med å skje. Omtrent hit er vi komne i vår klimahistorie no etter cirka 30 år.

Øyvind Ugulen samanliknar klimakrisa med handlinga i ein katastrofefilm.

Varslarane er mange, dei er kompetente, og det har lenge vore klart for dei som har øyra opne, at vi har overvurdert klodens evne til å utstå alt vi driv med.

Den gjengen vår – Homo sapiens- har aldri fått det heilt til, har vi vel? Dei siste syttifem åra har vi redusert den toppstyrte aktiviteten med å stille opp to rekker med væpna unge menn for at dei skulle plaffa kvarandre, og alt rundt seg, ned så raskt som mogeleg. Men idet vi byrja ta litt betre vare på kvarandre, akselererte vi tempoet med å drepe alt anna liv rundt oss.

Flinke til å velja leiarar har vi sjeldan vore. Ekstra synd er at det kan verke som dess større landet er, dess større er egoet, fåvitet og mangelen på evne og vilje til langsiktig tankegang hjå leiarane. Noreg er eit lite land. Men sjølv våre velinformerte og velmeinande folkevalde, med ein rakneferdig pengesekk, greier ikkje å prioritere den einaste reelle krisa vår.

Når vi står til knes i vatn, og det renn meir inn enn ut, treng vi ikkje ho som med tilgjort ro og eit overberande smil står og formanar oss om at vi no må ha to tankar i hovudet på same tid. Og beint ut plagsam er han som knisande spring rundt og masar om at vi må løyse opp Viken fylke og skyte ulven først.

Det er òg usikkert kor samlande dei er, dei som viftar med grønmåla moralske peikefingrar til høgre og venstre. Alle må med – vi er i same båt.

Men dei minst nyttige og heltemodige er dei som stolt nektar å ause før alle andre i båten gjer det, og dessutan meiner dei bakarst i båten må ause hardast sidan det er der det lek mest.

«Mange av dagens politikarar har lenge visst kva som skjer, og har eit særleg ansvar for å ta att all den tapte tida og rette feila frå i går», skriv innsendaren. Biletet er frå partileiardebatten i Arendal 16. august.

Noreg sin velstand og rikdom er skapt av produksjon og pushing av planetens heroin. Vi har pumpa avhengnadsskapande skadeleg olje inn i årene i årevis, og no streikar systemet. Godt plassert øvst i hierarkiet har vi oversikt og overskot.

Likevel skyv vi dei fattige og uskuldige framfor oss i marsjen mot stupet, med god hjelp frå evneveike despotar i andre mektige land. Mange av dagens politikarar har lenge visst kva som skjer, og har eit særleg ansvar for å ta att all den tapte tida og rette feila frå i går.

Men det kortsiktige valsystemet vårt ser ut til å avle feigskap, ansvarsløyse og ein vaksinasjon mot å erkjenne sine synder. Tap av argument er tap av ansikt.

Politikarane luskar etter veljarane. Dei tør ikkje vere offensive og i forkant, for då kan dei irritere og skremme opp kveget sitt, og bølingen forsvinn til andre sida. Det er som ein dansefest frå min ungdom i Sogn, der alle sit med ryggen klistra til veggen og skular på kvarandre.

Nokon må ha ballar (og brennevin) nok til å vere førstemann utpå golvet for at andre skal kome etter. No kan reaksjonære bakstreverske populistiske parti leve lenge og godt på å sitje i ro. Til stor skade.

Dette firkløveret har vore eit vanleg syn under pandemien, ofte med nye restriksjonar på blokka. Frå v. FHI-direktør Camilla Stoltenberg, helseminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Då korona dukka opp, var trugselen so klar og brå at eit samla storting ikkje kunne anna enn å støtte seg på fagfolka i FHI og køyre gjennom knallharde restriksjonar på dagen. Dei fleste av oss godtok det glatt fordi vi forstod at ein viruspandemi må handterast av virusekspertar og ikkje av Charter-Svein.

Ein hadde rett og slett ikkje tid til at kvar bidige betrevitar og sjølvopptekne kranglefant skulle overtalast til å gjere noko frivillig.

Kva har så eg gjort for klimaet? Eit spørsmål som gjerne er ein del av hersketeknikk-repertoaret til den provoserte endringsmotstandaren. Eg har gjort ein heil del og levd som nordmenn flest, og vel så det.

Budd i distriktet og køyrt enorme avstandar med fossildriven bil for å handle unødvendige ting og tang heim til eit altfor stort hus, som sikkert brukar meir energi enn ein afrikansk landsby.

Floge høgt og lågt, ofte og langt. Ete langreist biff, installert jacuzzi på hytta, pussa opp og ned og skrive ut milevis med papir-rapportar før rekneskapsbransjen endeleg blei digitalisert. I global målestokk er eg ein klimaversting.

Den belgiske byen Pepinster vart råka av flaumen som tok over 200 menneskeliv i sommar.

Eg har sjølvdisiplin som ein hamster og treng sterke leiarar som kan fjerne hjulet, og få meg ut av den vonde sirkelen. I likskap med dei fleste i Vesten som vaks opp etter krigen, er eg vand med litt meir fløyte kvart år. Dei fleste av oss treng grenser. Som skjenkjereglar og trafikkreglar, som røykjelova til Høybråten, som koronarestriksjonane.

Så lenge reglane er kunnskapsbaserte og demokratisk vedtekne, så gjer dei livet enklare og betre og skapar rettferd og rett framferd. Eg gir gladeleg avkall på fridomen til å gjere idiotiske val.

Dei fleste av oss ynskjer eigentleg ikkje å overlate eit inferno og kaos til dagens og morgondagens ungar. Så fram med pisken! Vi har forstått alvoret og er klare for å ta nokre rapp over ryggen no, framfor kronisk liding seinare.

Klimarestriksjonane vil vere ein blåbærtur samanlikna med det vi har godteke siste året, og ikkje minst i forhold til konsekvensane ved å legge lista for lågt.

Nokon må overta regien og sørgje for at dette blir ein heller tam katastrofefilm med happy ending!