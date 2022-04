Vi kan ikke bli enda en «dessertgenerasjon»

Fraværet vi har sett i norsk klimapolitikk de siste 30 årene, har etterlatt barn og unge med en enorm oppvask.

«Jeg er klar for en aldri så liten norsk klimarevolusjon», skriver Frøya Skjold Sjursæther (15).

Frøya Skjold Sjursæther Fylkesleder, Grønn Ungdom Vestland

I flere tiår har vi visst om klimakrisen og dens konsekvenser for fremtidige generasjoner. Likevel har de eldre generasjonene som har sittet med makten, knapt løftet en lillefinger for å forhindre global oppvarming.

Norske politikere har åpnet oljefelt på oljefelt, gjort det vanskeligere å velge klimavennlig og lettere å forurense. Politikerne har en lang historie med å sette egne forbruksvaner og kortsiktig oljeprofitt foran klima.

De siste årene har politikerne stått overfor et ungdomsopprør. I 2019 streiket 40.000 norske barn og unge med krav om klimahandling – Nå! Ungdomsgenerasjonen har gjort det klart at de ikke godtar at politikerne ødelegger fremtiden vår.

Det blir tydeligere og tydeligere at de eldre generasjonene har levd godt av et forbruk på bekostning av kommende generasjoner. Forbruket startet kanskje beskjedent, men doblet seg raskt. Nordmenn spiser dobbelt så mye kjøtt som i 1950 og kjøper dobbelt så mye klær som for 30 år siden.

Bare siden 2005 mer enn doblet Norge flytrafikken før pandemien inntraff. Ungdomsgenerasjonen blir sittende igjen med ansvaret for å løse klimakrisen etter at politikerne har skulket i klimapolitikken i flere tiår. Det er en ansvarsfraskrivelse og et svik mot den klimastreikende generasjonen.

«Dessertgenerasjonen» er et begrep brukt om alle ungdomsgenerasjoner de siste 50 årene. Tanken har vært at ungdommene har fått alt servert av generasjonene før dem som kjempet og slet for økt velferd for alle.

For meg er det tydelig at den egentlige «dessertgenerasjonen» er generasjonen som levde godt av oljefunnet på norsk sokkel. Det er ungdomsgenerasjonen, dagens og morgendagens generasjoner som må ta oppvasken. Vi er «oppvaskgenerasjonen» som må rydde opp etter «dessertgenerasjonenes» feiltrinn i klimapolitikken.

I 2019 streiket utålmodig ungdom for klima på Torgallmenningen.

De eldre generasjonene har dessverre tvunget barn og unge inn i en usikker fremtid. 4. april lanserte FNs klimapanel tredje del av sin sjette hovedrapport. Rapporten handler om utslippsutviklingen og løsningene som trengs for å begrense utslippene våre, og slår fast at vi ikke har sjans til å stanse klimakrisen uten umiddelbare og kraftige utslippskutt på tvers av alle sektorer.

Det er tydelig at kloden ikke tåler enda en generasjon som ligger på latsiden i klimapolitikken, og at dagens barn og unge blir nødt til å rydde opp.

Ja, det hadde vært digg å være en del av «dessertgenerasjonene» som startet Norges oljeeventyr, men jeg vil heller være en del av generasjonen som avslutter det.

