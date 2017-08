Kanskje trenger vi hjelp fra plasthvaler og andre mediebegivenheter.

Den syke gåsenebbhvalen strandet på Sotra i januar med 30 plastposer i magen, og ble avlivet. Historien ble raskt gjengitt over hele verden, og vekket stor interesse. Det førte til ryddeaksjoner langs kysten, og regjeringen bevilget midler mot plastforurensing både hjemme og ute.

Politikerne kappes om å ta eierskap til havet og havnæringene. Flere lover handling for å få bukt med marin forsøpling. Friske penger er umiddelbare, synlige bidrag på at det gjøres noe for å løse problemet. Men det er selvsagt ikke nok.

Havforskningsinstituttet (HI) og Universitetet i Bergen (UiB) har forsket på havet i over hundre år, og har kartlagt hvordan temperatur, strømmer og andre forhold har endret seg i samme periode. Det er derfor vi vet at gåsenebbhvalen er en sjelden gjest hos oss, at det i snitt er 200 kilo marint søppel per kvadratkilometer langs norskekysten – og vi har også laget et kart som viser hvor det sannsynligvis vil reke i land mest plast.

Plasthvalen fenger fordi den appellerer til vårt ønske om å beskytte havet. Og det er viktig. I Norge bygger havforvaltningen på råd fra de sterke marine kunnskapsmiljøene.

Det blir tre milliarder flere mennesker om få tiår. De trenger mat, vann og andre helsebringende ressurser. Ressursene i havet må være en del av løsningen, men da må vi ta vare på havets helse og havets ressurser. Dersom havet ikke kan bidra, blir presset på truede arter og økosystemer på land veldig sterkt. Derfor må mer av fremtidens mat komme fra havet. Utfordringen er at det ikke er mer å gå på i de kjente fiskeriene. Heller ikke oppdrettsnæringen slik vi kjenner den i dag kan møte det voksende matbehovet.

Økosystemene omtales ofte som en oppadgående næringskjede; en stige som begynner med plantene og ender med rovdyrene i toppen. Vi bør heller tenke på økosystemene som en pyramide – bred i bunnen og veldig smal øverst. Bare en liten del av energien blir overført fra etasje til etasje i pyramiden – tenk bare hvor mye gress som går med til en oksesteik.

I havet høster vi stort sett fra den lille toppen av pyramiden, og der er det ikke mer å hente på en bærekraftig måte. Mange bestander høstes allerede altfor sterkt. Skal vi kunne hente mer fra havet, må vi lære å bruke de laveste etasjene i pyramiden. Her jobbes det intensivt både på UiB og HI for å kartlegge bestandene, forstå deres rolle i økosystemene og undersøke hvilken verdi disse artene har som menneskemat eller dyrefôr.

Skal vi utnytte disse ressursene, må vi vite hvilken effekt en eventuell høsting får på resten av økosystemet, og vi må sørge for at «den blå åkeren» holdes ren og dyrkbar her og nå og i et evighetsperspektiv. Derfor må vi følge med på de levende marine ressursene, utforske nye muligheter, overvåke miljøet og forstå klimaendringene. Kanskje vil vi trenge hjelp fra plasthvaler og andre mediebegivenheter for å holde temaet varmt?