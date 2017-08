Utkantene er viktige. Jeg har den store gleden å bo i en høyblokk i Olsvik – med godt naboskap og kort tid med buss fra sentrum.

Sentrumsbeboer Trude Sletteland skriver om byen Bergen 8.august. Hun mener at det langt på vei ikke er en by – bare et sted folk bor. Dette først og fremst på grunn av at det bygges så mange høyblokker.

Til en viss grad kan jeg være enig med henne – det er for mye kaos enkelte plasser, der det godt kunne velges noe annet enn høyblokker. Men uten høyblokker blir det definitivt ingen by – særlig ikke hvis man skal kunne reise fram og tilbake til utkantene uten for mye kø eller må bruke enormt med tid for å klare det.

For utkantene er viktige – og attraktive. Jeg har den store gleden å bo i en høyblokk i Olsvik – godt naboskap, kort tid med buss fra sentrum, og med en utsikt som Sletteland er hjertelig velkommen til for å vise fram hvordan Bergen egentlig er. Her har vi også alle fasiliteter vi trenger.

Det jeg stoppet ved i innlegget, var setningen «Vi burde ta oss tid til å se hva bergenserne egentlig vil ha, og hvilke bergensere vi egentlig ønsker velkommen». Det første er greit, men det siste skremmer vettet av en som nettopp har lest om «White Trash» i USA - jeg får frysninger på ryggen. Skal vi sitte og plukke ut de som passer oss? Ut fra hvilke kriterier – klasse, slik det fremdeles fungerer i USA? Eller hva?