Selvfølgelig er dette en opposisjon som ingen burde støtte, BT!

I en lederartikkel og en tosiders reportasje 1. august stadfester BT sin deltakelse i en samstemt, internasjonal mediakampanje for å få til regimeskifte mot Venezuelas demokratisk valgte regjering - til fordel for en opposisjon ingen burde støtte. En opposisjon som er ekstremt voldelig, saboterende, hensynsløs og til dels fascistisk, og hvis målsetting er å destabilisere landet og tvinge frem et regimeskift med støtte fra USA og ekstreme høyrekrefter på kontinentet.

Opposisjonen, gruppert i koalisjonen MUD, har ikke politisk program, har aldri bidratt konstruktivt for å løse landets alvorlige problemer, og har ikke anerkjent et eneste valg siden Hugo Chávez kom til makten i 1999. Deres metoder har vært vold, destabilisering og statskupp.

Nå vil BT ha oss til å tro at resultatet fra søndagens valg for en grunnlovsgivende forsamling var manipulert, og at de fleste velgere ble presset til å stemme for regimet. Dette uten et fnugg av bevis, bortsett fra opposisjonens uttalelser. I motsetning til de oppblåste resultatene fra en farseaktige, propagandistisk og uformell avstemning som opposisjonen arrangerte to uker tidligere, og som ble ukritisk godkjent av BT.

Under de siste protestene, som begynte i april i år, har opposisjonsaktivister tatt i bruk en ny og grotesk metode for å spre frykt. Ifølge visepresident Tareck El Aissami har over 20 antatte regimetilhengere blitt lynsjet, antent og brent levende, noe som forårsaket at flere av de døde på grunn av skadene. Selvfølgelig er dette en opposisjon som ingen burde støtte, BT!