Papiravisen er like fossil som mye annet i klimadebatten

BT må først se hva de selv kan gjøre.

Jeg finner ingen logiske grunner til at papiravisen fortsatt består, skriver Haakon B. Schrøder. Foto: Nikita Solenov (arkiv)

Debattinnlegg

Haakon B. Schrøder Rådgiver, medier og kommunikasjon

Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen skriver den 15. februar at hun vil trappe opp klimasatsingen til BT med flere «klimajournalister». Hun argumenterer med at vi alle både er opptatt av og påvirkes av klimaendringene. Derfor skal BT være en vektig stemme i klimadebatten.

BT vil, som de fleste av oss, ha et godt klima. De nye klimajournalistene kan som sitt første prosjekt, gripe tak i BTs egen papiravis.

Personlig finner jeg ingen logiske grunner til at papiravisen fortsatt består. Den er like fossil som mye annet som løftes frem i klimadebatten.

At min mor og hennes venninner liker å bla fra side til side (i tillegg til nettnyheter), forsvarer kanskje ikke CO₂-avtrykket papiravisen etterlater seg i klimaet. Som leser hadde det vært interessant å få presentert et klimaregnestykke for papiravisen sammenliknet med en ren e-avis/nettavis.

Sistnevnte krever lite bemanning, ikke felling av trær, ikke produksjon av papir, ikke trykkere eller trykksverte, og heller ikke distribusjon med fossile kjøretøyer.

Samtidig vil jeg gjerne ha innsikt i hva papiravisen bidrar med om vi utelater klimaperspektivet og utelukkende har omsorg for arbeidsplasser og lønn, og skatter og avgifter til staten.

Jeg regner med at BT med sitt klimafokus tar utfordringen, slik at vi lesere kan ta stilling til to ulike regnskaper (papir vs. nett) som begge påvirker mennesker i en eller annen form, og regnestykker som kanskje også viser hvor krevende enkelte valg kan være, uansett hva som velges.