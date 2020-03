Tre tiltak for et bedre busstilbud

Innsender Grete Myrland Ingebrigtsen foreslår å prøve «Hent meg»-konseptet, som man har prøvd ut i Odda. Her bestiller man buss til der man er, og blir hentet. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Grete Myrland Ingebrigtsen Aktiv i Naturvernforbundet Hordaland

Bergen skal redusere biltrafikken med 20 prosent i løpet av fire år. Det mest omdiskuterte og upopulære tiltaket virker, men ikke raskt nok.

Bompenger i ytre bydeler har til nå ikke hatt forventet virkning, og folk flest kjører nesten like mye som før.

Byrådet gjør helt nødvendige grep, men det mangler alternative tiltak.

Buss og bane i bynære strøk fungerer bra, men straks man kommer til ytre bydeler, er det tidkrevende å bevege seg effektivt uten bil.

Mange ønsker å reise mer miljøvennlig, men da trengs det mer positive virkemidler for å få dem til å endre vaner.

Hva kan Skyss bidra med? Det første de må gjøre, er å gå kritisk gjennom rutetabellene. Det er uhørt at busser som burde korrespondere, ikke gjør det. Ofte glipper det bare med ett minutt eller to, og medfører gjerne en halvtimes ekstra ventetid, minst.

Det burde være mulig at sjåførene har intern kontakt, slik at beregnet korrespondanse også fungerer ved små forsinkelser i rushtiden. Hyppigere avganger fra terminalene og ut i ytre bydeler er selvsagt også viktig.

Dette handler om folks hverdag, barnehager som stenger, fotballtrening, tannlegetimer, og om hvor mye ekstra tid vi er villig til å bruke på å reise kollektivt.

Det andre forslaget vårt er å prøve ut nær-kollektivløsninger i en bydel, for eksempel Åsane. Folk skal ikke bare inn til sentrum og hjem igjen, det er også mye biltrafikk internt i bydelene.

Tidligere hadde vi de grønne gratisbussene i Bergen sentrum. Hva med å prøve noe tilsvarende i Åsane? Vi ser for oss små busser som sirkulerer rundt i bydelen, med Åsane terminal som et selvsagt stopp på veien.

I Odda prøver man nå prosjektet «Hent meg», der passasjerene bestiller skyss når de trenger det. Du bestiller på nett eller telefon, møter til avtalt tid der du vil hentes og går på en minibuss.

Der sitter det sannsynligvis andre passasjerer som hoppet på før deg. Du betaler vanlig busstakst og fraktes dit du har bestilt. Hvorfor ikke prøve i Bergen også? Det trengs ikke enorme investeringer for å gå i gang.

Den tredje gulroten er selvsagt pris. Det må være vesentlig billigere å reise kollektivt enn å sette seg i sin egen bil. Elbiler er ikke eneste løsningen på klimaproblemet. Også elbiler legger beslag på verdifull natur. Motorveiene legger beslag på enorme arealer, og mikroplastforurensing fra dekkslitasje er et problem.

Hvis vi kan få ned den samlede biltrafikken, vil vi også spare milliarder på de oppblåste veiprosjektene.

Bruk pengene til å finansiere nye, kreative kollektivløsninger, og sett prisen på periodekort kraftig ned. Har du først et periodekort i lommen eller på mobilen, er det stor sjanse for at du bruker det fremfor bilen.

Både Bergen kommune, Vestland og Skyss må klekke ut nye ideer og våge å prøve dem ut.