Dropp visingssenteret på Astruptunet

Det er noko grunnleggande gale med heile ideen.

Utsikt over Jølstravatnet frå Vassenden, der Astruptunet ligg. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Knut Inge Andersen Medlem, Hovudutval for Kultur, Vestland fylkesting (FNB)

Kva gjer Astruptunet til ei spesiell oppleving for dei som vitjar staden? Mest av alt den autentiske opplevinga: dei grå bygningane og tunet i den bratte, skuggelagde hellinga ned mot vatnet. Under fråværet av moderne sanseinntrykk, der på sørsida av Jølstravatnet, vert ein sett 100 år attende i tid.

Ein tenkjer at Nikolai Astrup sjølv ville kunne kome gåande med staffeliet på ryggen, og finne tunet sitt att slik han sjølv kjende det.

Planane om eit såkalla visingssenter ved Astruptunet har eksistert i over 15 år. Ulike alternativ i ulike utformingar har vore vurderte: plassert oppe i høgda, eller nede ved vatnet langs vegen. Felles for alle løysingane er at dei uansett vil innebere store inngrep i landskapet. Byggeutkasta har difor gått i rundgang mellom kommune, fylke og Riksantikvaren.

Kva vil eit visingssenter innebere? Mest truleg vil butikk- og kafedrifta stå sentralt. Slik må det nesten bli dersom ein skal kunne forsvare investeringar i 50-millionarsklassen. For dette blir ikkje eit offentleg føretak: Visingssenteret må drivast etter forretningsmessige prinsipp, der inntektene må bere investeringane.

Det er grunn til å tru at dette vil handle om butikkdrift retta mot turbuss- og cruisemarknaden, dersom den nokon gong kjem attende slik vi kjende den. Å bygge og drifte ein parkeringsplass på ei fylling ut i vatnet tilseier dessutan eit parkeringsgebyr om ein kjem med eigen bil.

Knut Inge Andersen (FNB) Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Tilfører alt dette kunstnaren Astrup og kunstarven etter han noko som helst? Nei. Ville Astrup sjølv ha tykt det var greitt å finne staden gjort om til butikk, der kunsten og den autentiske stemninga vert ei kulisse for å drive turistbutikk? Svært lite truleg.

Lønsam drift av eit turistsenter vil truleg krevje minst ei dobling av besøkstalet. Det er eit dårleg utgangspunkt om ein tenkjer berekraft. Nikolai Astrup treng det ikkje. Det namnet er for lengst etablert i fremste rekke i den nasjonale og internasjonale kunstarven.

Ei større permanent utstilling over verka hans finst på Kode i Bergen. Elles har trenden lenge gått i retning av meir styring og regulering av turiststraumen. Det handlar om at kvar stad har ei grense der tilstrøyminga av folk blir sjølve hovudtrugsmålet mot opplevinga.

Nikolai Astrup sitt liv og kunst samanfattar på ein særskilt måte det autentiske og opphavlege, alt skapt og spegla i landskapet rundt Jølstravatnet. For visingssenterets del har tida gått, medan planane stadig er omarbeidde. Det kan tyde på at det at det er noko grunnleggande gale med heile ideen.

For opplevinga ligg der allereie: utsikta over Jølstravatnet. Stilla og nærleiken til brefjell. Bregnane i den skuggelagde bratthellinga. Ein verken treng, eller bør, ønskje seg noko anna enn det ein allereie har.