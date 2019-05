Vi har gjort mye, men vi er ikke ferdige

DEBATT: Til høsten står valget mellom en fortsatt trygg styring og et uambisiøst alternativ, preget av et ensaksparti og et Frp i full intern splid.

Mindre enn 1 time siden







MOTANGREP: Under Høyres styre var bergenspolitikken preget av rot og kaos, skriver byrådsleder Roger Valhammer (Ap). byoutline Alice Bratshaug

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

I BT 04.05. etterlyser Harald Victor Hove (H) et svar på hvem Arbeiderpartiet ønsker å samarbeide med etter valget til høsten. Jeg kan forstå hvorfor Høyre nå forsøker å gjøre valgkampen om til et spørsmål om hvem vi i Ap kan samarbeide med, heller enn å prate om egen politikk.

Det kan virke som om Hove har fulgt lite med i politikken den siste tiden. Vi har sagt at vi kan samarbeide med alle som ønsker at Bergen skal bli en mer rettferdig og miljøvennlig by. Så er det ingen hemmelighet at Arbeiderpartiet går til valg på dagens samarbeid med KrF og Venstre.

Les også Les også innlegget som Valhammer svarer på: «Bergen får en ny retning etter valget»

I 2015 ba bergenserne om en ny kurs etter at Høyre hadde rasert kommuneøkonomien. Rot og kaos var de to ordene som først og fremst preget bergenspolitikken. Harald Victor Hove var selv en sentral del av byrådet som sto i front for dette. Bergenserne ba om en ny kurs, og det har de fått.

Siden 2015 har vi ryddet opp. Pensjonsforpliktelsene våre, som det Høyre-styrte byrådet ikke hadde funnet inndekning for, er nå sikret. Vi har igjen penger på kommunens sparekonto. Det gir oss mulighet til å prioritere barn, eldre og de som trenger fellesskapet aller mest.

Klimagassutslippene i Bergen går nå mer ned enn i noen annen storby i Norge, og vi har den reneste byluften på 15 år. Vi har ryddet opp i skoleforfallet og arbeidet med å bygge nye sykehjem er godt i gang.

Det vi ønsker, er å skape et Bergen for alle og en by som skal være Norges mest miljøvennlige storby med ren luft, flere og billigere busser og ny bybane til Haukeland sykehus, Fyllingsdalen, Sandviken, Eidsvåg og Åsane. Vi er tydelige på at det eneste reelle alternativet til en ytre bomring er at Høyres egen regjering tar mer av regningen. Da vil de som har mest betale mest, og de som har minst betale minst. Det mener jeg er rettferdig. Dette er det kun Høyre og Frp som er imot i dag.

Les også 75 nye bomstasjoner med Frp i regjering. Bompenger har gått fra vinnersak til hodepine for Frp.

Bergen er på en god kurs, men vi er ikke i mål – vi har gjort mye, men vi er ikke ferdige. Bergen trenger et tydelig lederskap som tar byen i riktig retning. For meg betyr det å prioritere barn, eldre og dem som trenger fellesskapet mest, uten å bruke mer penger enn vi har.

Valget til høsten er et retningsvalg. Vi har et valg mellom fortsatt trygg økonomisk styring, handlekraftig ledelse, sterkere fellesskap og en mer rettferdig og miljøvennlig by, og et alternativ uten særlige ambisjoner og visjoner, preget av et stort ensaksparti og et Frp i full intern splid.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Mindre enn 1 time siden







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg