«Politivoldssaken» er en dårlig bok

Forfatternes egne svakheter og feil er til dels pinlig åpenbare.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

VITNE: Jostein Gripsrud var selv vitne til politivold, som student i Bergen på 1970-tallet. Foto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

Jostein Gripsrud Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

«Denne boken er et journalistisk prosjekt som er motivert av å finne sannheten om politivoldssaken i Bergen», sies det i bokens første setning. På side syv sier forfatterne: «Boken er ikke et forsøk på å renvaske bergenspolitiet. Vi er overbevist om at det har forekommet politivold i Bergen, selv om vi ikke har noen mening om omfanget.»

Men motivet kan ikke ha vært å «finne sannheten om politivoldssaken i Bergen», for forfatterne viser ingen interesse for å studere den utvilsomme politivolden og omfanget den hadde.

Og det er ikke sant at forfatterne «ikke har noen mening om omfanget». Hele boken handler om at omfanget var nær null eller kanskje ti eller i alle fall like lite som ved andre politikammer.

Jostein Gripsrud Foto: Silje Katrine Robinson

Bokens klare hovedpåstand er at «voldsforskernes mange anklager mot bergenspolitiet ble avslørt som en eneste stor løgnhistorie» (s. 223, min emfase), fortalt mot bedre vitende for å skade politiet. Slik sett er det nettopp «renvaske bergenspolitiet» de vil – trass i at knapt noen ved Bergen politikammer er blitt dømt for misbruk av vold i tjenesten.

Kvam & co. påstår at Vogt og særlig Nordhus var svindlere, at Bratholm og andre som støttet dem egentlig også var det. Denne boken er ikke vitenskapelig «metodekritikk», det er en melodramatisk kriminalfortelling, en beskrivelse av forbrytelser og forbrytere.

Bakgrunnen for min egen interesse for saken, er at jeg sammen med venner ble vitne til brutal politivold på Nøstet i 1974 – og politikammerets benektelse av at den fant sted. Det undrer meg derfor at forfatterne av denne boken, stilt overfor hundrevis av erklæringer og vitneutsagn om ulovlig voldsbruk ved Bergen politikammer på 1970-tallet, velger å konsentrere seg helt om å sannsynliggjøre at anklagene mot politiet var grunnløse.

Og det gjør de i hovedsak ved å hevde at de som fortalte om vold var løgnaktige og ved å (forsøke å) vise at «voldsforskerne» var dårlige mennesker: Boken angriper primært forskernes karakter. I mye mindre grad interesserer de seg for forskningens data og tolkninger av dem. Veldig mye energi og plass brukes på å «avsløre» ofte mindre viktige feil hos forskerne.

Samtidig er deres egne svakheter og feil til dels pinlig åpenbare.

De har ikke snakket med et eneste voldsoffer og begrunnelsen viser forakt for de mest utsatte gruppene: sånne folk kan man ikke stole på.

De lager et stort nummer av at voldsforskernes samarbeid med 61 leger og 125 tannleger må ha vært helt feil og «dokumenterer» dette ved i 2015 å ringe et blandet utvalg på 21 som har store problemer med å huske noe forskningssamarbeid for 43 år siden. BT fikk tak i 17 av disse pr. telefon og rapporterte: «Fire av dem sier at de husker å ha vært i kontakt med Kvam eller Magnus. Seks av dem sier at de ikke tror at de har vært i kontakt med Kvam eller Magnus, men at de ikke kan være hundre prosent sikker. Syv av dem sier at de ikke har vært i kontakt med Kvam eller Magnus.» ( Seinere husket ytterligere en person kontakt med forfatterne, mens en gikk fra å ikke huske til å bli usikker).

Men alt Nordhus’ og Vogts rapport i 1981 sa at ingen privatpraktiserende leger rapporterte noen voldstilfeller og at 28 tannleger gjorde det – men ingen tilfeller av politivold . Telefonundersøkelsen m.v. er følgelig helt uinteressant for spørsmålet om politivold.

På samme måte legger de stor vekt på arbeidet forskerne gjorde ved Haukeland og gir inntrykk av at de der fabrikkerte falske funn en masse. Men det fremgår av Vogt & Nordhus’ rapport at de bare fant 3 pasienter som ble innlagt etter politivold på halvannet år. Dette faktum underslår Kvam & co.

Den suverent viktigste institusjonen for legebehandling av voldsofre var selvfølgelig Legevakten. I boken på 446 sider er dette bare nevnt en passant i to fotnoter (nr., 56 og 94). Det må forstås som et tegn på at en her ikke fant noe å kritisere.

De bruker merkelig mye plass og energi på å vise at professor Peter Heimann «løgnaktig» av og til kalles leder for voldsprosjektet og av og til ikke. De ser helt bort fra pragmatiske grunner for at tittelbruken kunne variere og fra at deres egne fakta viser at Heimann uansett spilte en avgjørende, sentral rolle fra starten i 1973 til sin død i 1978. De har ikke heller ikke undersøkt nærmere hvordan det kunne ha seg at akkurat Heimann kom til å spille en slik rolle

De bruker i minst ett tilfelle spekulasjon, insinuasjon og et rykte som grunnlag for beskyldninger om at Nordhus snoket i pasientjournaler.

De underslår trekk ved ofrenes forklaringer som Bratholm refererer og som styrker troverdigheten, for eksempel at de fleste voldsofrene hans utredning intervjuet mente politifolk flest var bra folk mens det var noen «brodne kar» som ødela.

Forfatterne gjemmer seg gjerne bak upersonlige subjekter og ukjente personer når de fremsetter sine groveste beskyldninger mot Anders Bratholm: «Det er hevdet at Bratholm var grovt uaktsom – altså at hans handlinger var svært klanderverdige, og at det var grunnlag for sterk bebreidelse, tatt i betraktning Bratholms personlige forutsetninger. Det er til og med blitt foreslått overfor oss at Bratholm muligens var bevisst grovt uaktsom.» (s. 321)

De mener åpenbart at Bratholms utredning (levert februar 1982) skulle studert en undersøkelse av voldstilfeller ved Haukeland foretatt av nevrokirurgen Jeremy Ganz – begeistret bekjentgjort over fem spalter i BT 1. desember 1983 De underslår imidlertid at denne undersøkelsen var gjort som ledd i forberedelsen til et foredrag om rus og vold i Alkokutt-sammenheng, at den aldri ble publisert, at datagrunnlaget ble makulert og at ingen ved noen avdelinger kunne huske noen kontakt med Ganz om undersøkelsen da lederen for kirurgisk avdeling gjorde en rundspørring om dette høsten 1984. (Se Bratholms 1986-bok, s. 129f)

Jeg kunne fortsatt å ramse opp svakheter og usannheter, men plassen tillater det ikke. For avslutningsvis må jeg få nevnt hvor viktig krimforfatter Kristensen har vært for boken og måten den er mottatt på. Han flyttet den opprinnelige innledningen med «forhistorier» bakerst, så de blir stående uten oppfølging. Det ødelegger noe viktig ved fortellingsstrukturen.

Men til gjengjeld ble de sterkeste cirka 70–100 sidene flyttet frem, de om rot og uklarheter og tvilsomheter i Nordhus’ virksomhet på Haukeland. Og de fremstår som rystende, selv om de har marginal betydning for undersøkelsens sentrale resultater. Det vet jeg, for de virket sånn på meg også, halvveis i lesningen. Men etter å ha lest hele, og gått det hele etter i sømmene, står det klart for meg at boken er, forsiktig sagt, veldig dårlig.

En lengre versjon av innlegget er publisert på forfatterens åpne Facebook-side.

Publisert: Publisert 11. desember 2019 06:53