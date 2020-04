Nedlatende og forutsigbart av Jens Kihl

Det mangler fortsatt kunnskap om forskjellene blant norske studenter.

Anette Arneberg og Andreas Trohjell reagerer på BT-kommentator Jens Kihls oppfordring om at studentene må slutte å sutre. Foto: Maiken Larsen Solholmvik / Benjamin Skaug

Debattinnlegg

Anette Arneberg, leder av Velferdstinget Vest, Andreas Trohjell, leder av Studentparlamentet, UiB

Tirsdag 31. mars skriver Jens Kihl at studentene må slutte å klage over regjeringens krisepakke for studenter. Ikke bare bidrar denne kommentaren til opprettholde den nedlatende retorikken som blir brukt mot studenter, men man glemmer viktige momenter i saken.

«Og la oss være ærlege: Det er skilnad på ein 21-åring som står uten ekstrajobb og ei trebarnsmor som er permittert. Det gjev ikkje mening å behandle dei likt», skriver Kihl.

Vi hadde forventet at kommentatorer i Bergens Tidende gjør mer grundig arbeid før de uttaler seg enn som så.

1 av 4 norske studenter har fylt 30 år, og dette går både utover studenten på 21 med deltidsjobb og trebarnsmoren som er permittert. Det har ikke BT forstått.

For det første er det flere studenter har som har barn. 30. mars kan vi lese i Universitas om Jon, som ikke har hatt inntekt på to uker med en sønn på 20 måneder. Han er frilanser og student. I tillegg har de med fulltidsstillinger, som studerer på siden, falt mellom to stoler.

De har heller ikke rett på dagpenger, kun fordi de velger å fortsette å utdanne seg selv om de jobber. Hvordan er dette på å bygge kunnskapssamfunnet som regjeringen ønsker seg?

Denne kommentaren viser også at det fortsatt mangler kunnskap om forskjellene blant norske studenter. Problemet er at korona-krisen går direkte ut over studentene som ikke får hjelp hjemmefra. Studenter uten foreldres lommebok er allerede tapere i dagens studiesituasjon, og nå blir de tapere i korona-krisen også.

Studenter i storbyene har faktisk så store utgifter at å bli permittert fra deltidsjobben er avgjørende. At løsningen da blir mer lån, når man gjør unntak for alle andre arbeidstakere i samfunnet er utrolig dårlig dugnadsånd.

I hvert fall når økt lån gir konsekvenser for fremtiden, som at det blir mer vanskelig å ta opp boliglån. For ikke å snakke om at renten for tiden er lavere på boliglån enn studielån. Derfor er det bra at støtteordningen i går ble omgjort fra kun mer lån til lån og stipend.

Dette er ikke første gang hersketeknikker mot studentpolitikere blir brukt. Når vi engasjerer oss, så klager vi. Når vi reagerer på kutt, bruker vi for hard retorikk. Og hvis vi kaller en spade for en spade, kaller Jens Kihl oss for irrelevante studentpolitikere.