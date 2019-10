Kjære Trond Mohn

Kan du hjelpe Nest-Sotra ut av knipen?

HJELP: Nest-Sotra er på konkursens rand, og Geir Eriksen ber Trond Mohn om hjelp. «La dem beholde en av landets beste trenere», skriver han. Bjørn Erik Larsen

Geir Eriksen Bergen

Du har med din godhet reddet mange idrettslag. Jeg leser nå at fotballaget Nest-Sotra er i hardt vær. De er på konkursens rand. De ligger på fjerdeplass i Obos-ligaen, etter å ha vunnet siste kamp mot et lag Brann tapte for da de lå i samme liga.

Man kan kanskje stille spørsmål om hvorfor de ligger så høyt, men uansett, kjære Trond: Redd Nest-Sotra, og la dem beholde en av landets beste trenere.

Publisert 30. oktober 2019 18:57