Ignoranter fortjener ikke spalteplass

Vitenskap blir mistenkeliggjort, det finnes alternative fakta, og sannheten har tusen ansikter.

For mindre enn 2 timer siden

DEBATT: Det er ikke en demokratisk rett å spre usannheter, mener Eduardo «Doddo» Andersen. Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

Eduardo «doddo» Andersen

Jeg vokste opp i et samfunn der kunnskap og fakta trumfet alt. Hvis noen for eksempel påsto at nazistene egentlig var blodrøde sosialister, var det straks noen der og påpekte fakta.

Det var ikke noe problem, for det var ingen som prøvde å gi liv til den absurde ideen om at nazismen hadde sitt utspring i marxismen. Det var heller ingen som påsto at vaksine var farlig eller at jorden var flat. De kunnskapsløse hadde respekt for dem med kunnskap. Tanken på at et menneske uten utdannelse innen fysikk skulle imøtegå en fysiker, var ikke-eksisterende.

Sånn er det ikke lenger. Vitenskap blir mistenkeliggjort, det finnes alternative fakta, og sannheten har tusen ansikter. De kunnskapsløse har ikke lenger noen respekt for de kunnskapsrike. Derfor finnes det mennesker som faktisk hevder at nazistene var sosialister, at vaksiner ikke er bra for mennesket og at jorden er flat.

Det er til og med noen som ikke tror på at klimaendringene er menneskeskapte. Selv om det innenfor vitenskap ikke finnes et fnugg av tvil, er denne sannheten under angrep fra kreti og pleti, prinser og presidenter – og, ikke minst, oljeindustrien. Exxon Mobile har desinformert og bevisst ført det amerikanske folket bak lyset i flere tiår.

Det finnes til og med enkelte ministre i den norske regjeringen som ikke vil anerkjenne de vitenskapelige fakta. FNs klimapanel hånes, mens alle verdens seriøse klimaforskere utsettes for ville konspiratoriske ideer.

Det finnes også mennesker som vet bedre, men som likevel bøyer og tøyer på fakta og kunnskap for å skape politisk uro og egengevinst. Bare spør Donald Trump om det, eller Sylvi Listhaug, eller Kjell Ingolf Ropstad som i forrige uke tilla Miljøpartiet De Grønne meninger de ikke har og aldri har hatt. Det ble politisk uro og Kjell Ingolf fikk anerkjennende nikk fra dem han var ute etter å «please», de konservative kristne.

Norge er det landet ved siden av USA og Saudi-Arabia der det finnes flest klimafornektere. Det henger selvfølgelig sammen med oljen. Det er tre store oljeproduserende land som har mye å tape på den endringen som tvinger seg frem.

At så mange nordmenn er klimafornektere har også sammenheng med at nordmenn elsker forbruk og nytelse. Det er det som har blitt selve meningen med livet for dem, å grille, shoppe, fly og se en ny serie på Netflix. Det er få som er villige til å endre på denne livsstilen, og da er det lettere å påstå at klimaendringene ikke har noe som helst med metan- eller CO₂-utslipp å gjøre.

Vi må endre vår livsstil, men først må vi slutte å diskutere om klimaendringene er menneskeskapte eller ei. Hver gang en klimafornekter får lov til å uttale seg i det offentlige rom skapes det en falsk balanse.

Universitet i Bergen ble av Alternativmessen invitert til å delta i en debatt om at jorden er flat. Messen uttrykte innsmigrende at de ønsket å gi publikum mulighet til å gjøre opp sin egen mening. «Det handler altså om å belyse en sak fra begge sider», sa de. Men denne saken har som kjent ikke to sider. Det finnes ikke to sannheter. Det finnes bare én, og den sier at jorden er rund. Universitetet takket naturlig nok nei til å være med på debatten.

Det synes jeg også at de store mediehusene i Norge skal gjøre når det gjelder debatten om vår tids største trussel. Ignoranter som insisterer på at klimaendringene ikke er menneskeskapte fortjener ikke spalteplass, og de fortjener ikke å breie seg i kommentarfeltet. Nisser og troll som påstår at 2+2 =5 bør sensureres, og de må ikke få lov til gjemme seg bak faner som ytringsfrihet og demokrati.

Det er ikke en demokratisk rett å spre usannheter, og debatten mellom løgnen og sannheten er ingen reell debatt, den er falsk. Situasjonen er for alvorlig til at mediene kan late som at en sak alltid har to sider, for det har den ikke.