Betongen som Statens vegvesen bruker på mange av sine rasteplasser, er kald og hard å sitte på, ifølge innsenderen. Bildet viser Meneset rasteplass ved Nasjonal turistveg Valdresflye. Foto: Werner Harstad / Statens vegvesen

Debattinnlegg

Nanna Kildal Samfunnsforsker

De nasjonale turistveiene går igjennom noe av det vakreste norsk natur kan by på, der samspillet mellom design, arkitektur og natur skal være fremtredende. Det siste store prestisjeprosjektet er den spektakulære trappebroen over Vøringsfossen.

Også en rekke andre oppsiktsvekkende og spennende utsiktspunkter og rasteplasser har tiltrukket seg stor oppmerksomhet de senere årene. De nasjonale turistveiene er blitt oppgradert med dristig og utfordrende arkitektur som samsvarer godt med terrenget.

Prosjektet «Nasjonale turistveger» ble vedtatt av Stortinget i 2001 for å gjøre Norge mer attraktivt som reisemål. I 2012 ble 18 veistrekninger skiltet, og i 2023 skal de stå frem som en helhetlig attraksjon, skriver Statens vegvesen, som har ansvaret for utformingen av dem. Men ikke alt er vellykket.

Nanna Kildal Foto: Privat

Den omfattende bruken av de harde materialene betong og rustfritt stål må – nesten nødvendigvis – innebære at samspillet med omgivelsene kan bryte sammen; materialene blir for brutale for den levende naturen.

Et godt eksempel er det glinsende gjerdet som Statens vegvesen har satt opp ved den berømte Steinsdalsfossen i Hardanger, et annet er de nye rasteplassmøblene i betong som i den siste tiden er plassert langs turistveiene.

På Sognefjellet sto et slikt møbel oppi en steinmasse, mens den gamle rasteplassen i tre sto like ved. Hvor satt turistene? De flokket seg naturligvis sammen rundt trebordet.

For betong er ikke bare estetisk vanskelig å forene med en levende natur, den er også kald, hard og svært ubehagelig å sitte på. Slike rasteplassmøbler verken forsterker naturopplevelsen, eller innbyr til hvile! For det er vel ikke meningen at vi må ta med oss sitteputer når vi skal ut på tur?

Det er ubegripelig at Statens vegvesen, med sine designere og arkitekter som har gitt de nasjonale turistveiene så mange spektakulære utbedringer, kan godta de nye betongmøblene.

Designet er kanskje spennende, men funksjonaliteten er dårlig, og plasseringen i naturen er en stor misforståelse, i motsetning til naturstein og tre som både samspiller med naturen og innbyr til bruk.

