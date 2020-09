Mange Facebook-brukere gjør samme feil som Trump og Listhaug

Når det blir meningsløst å diskutere det vi mener, fordi dette «bare er min mening», har vi et problem.

En ny og feilaktig forståelse av ytringsfriheten har vokst frem de siste årene, mener forsker Ida Vikøren Andersen. Blant «synderne» hun trekker frem, er Sylvi Listhaug og Donald Trump. Foto: Privat

Ida Vikøren Andersen Postdoktor ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Med digital kommunikasjons­teknologi og sosiale medier har det vokst frem nye steder hvor enhver kan fremme sine synspunkter offentlig – og potensielt nå et stort publikum.

Likevel trues ytringsfriheten fra flere hold.

I februar ble Ytringsfrihetskommisjonen opprettet, blant annet for å vurdere tiltak mot spredningen av hatefulle ytringer i sosiale medier. Slike ytringer kan bidra til at færre ytrer seg offentlig, i frykt for å bli utsatt for hets og trakassering.

Det er et problem for individet, som forhindres fra å benytte seg av ytringsfriheten sin. Det er også et problem for den demokratiske samtalen, der vi risikerer at noen stemmer og perspektiver uteblir.

Mens ytringer som krenker andres menneskeverd, utgjør en trussel for ytringsfriheten, er den også under press fra det som på folkemunne ofte kalles et «krenkelseshysteri». Mer presist trues ytringsfriheten av at det alt oftere fremsettes krav om at enkeltes ytringsfrihet skal begrenses, fordi deres ytringer skaper ubehag for andre.

Dette kravet manifesterer seg i begreper som «no platforming», og krav om sanksjoner mot ytringer som har blitt opplevd som ubehagelige.

Her skal jeg ikke diskutere grensen for hva som skal telle som en krenkelse eller hatefull ytring. I stedet skal jeg ta opp en tredje utfordring for ytringsfriheten, nemlig utbredelsen av «uttrykksprinsippet» som et ideal for offentlig kommunikasjon.

I arbeidet med min doktoravhandling studerte jeg debatter om politiske hendelser på Facebook. Jeg observerte en endring i hvordan både offentlig debatt og ytringsfrihet forstås.

Offentlig debatt forstås – ikke som meningsbrytning – men som meningsfremvisning.

Ytringsfrihet forstås – ikke som retten til å ytre seg – men som retten til å ytre seg uten å bli motsagt.

Ifølge dette er argumentasjon verken påkrevd eller legitimt. Enhver er berettiget til å ha og uttrykke sine egne personlige meninger og personlige sannheter. Det du tror på, mener og føler, er uttrykk for hvem du er, og følgelig behøver du ikke begrunne dine påstander.

Dette viser seg i ytringer som fremhever at det som ytres «bare er min mening», og dermed avskjærer potensielle motargumenter.

USAs president, Donald Trump, kaster ofte ut påstander uten å begrunne dem med annet enn «en følelse». Det samme fenomenet er utbredt blant folk som viser frem meningene sine på Facebook, ifølge innsenderen. Foto: NTB Scanpix

Et illustrerende eksempel, som vitner om at dette er utbredt også utenfor de Facebook-debattene jeg har studert, er Donald Trumps ytringer under den pågående pandemien.

Presidenten avviste WHOs vurderinger av pandemiens dødelighetsrate, samtidig som han fraskrev seg forpliktelser til argumentasjon: «I think the 3.4 percent is really a false number – and this is just my hunch».

Presidenten mente også at malariamedisin ville være effektivt mot viruset. Men det var «just a feeling». Han «følte» også at det anslåtte behovet for respiratorer var overdrevent, og at økonomien snart ville være på beina igjen.

Disse uttalelsene er fremsatt offentlig – og de er fremsatt av USAs politiske leder. Likevel unndrar Trump seg alle forpliktelser til argumentasjon ved å understreke at det «bare er hans følelse». Hva en annen føler, kan man, som kjent, ikke opponere mot.

Når man fremmer et standpunkt i det offentlige rom, er det imidlertid ikke lenger «bare en følelse». Det er en offentlig mening som man forplikter seg til å begrunne og forsvare mot kritikk og motargumenter.

Ifølge denne logikken vil man imidlertid med rette kunne frasi seg alle forpliktelser til argumentasjon og frabe seg andres synspunkter og argumenter.

Det innebærer nemlig at enhver har rett til å ytre seg uten å bli motsagt. Kritikk av andres meninger – deres ektefølte meninger – er et angrep på deres person. Slik vil kritikk av ytringer oppleves som krenkelser – både av personen og av personens ytringsfrihet.

Et eksempel på dette er Sylvi Listhaugs uttalelser da hun i 2018 trakk seg som justisminister etter massiv kritikk av innholdet i et Facebook-innlegg hvor hun hevdet at: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Da Sylvi Listhaug gikk av som justisminister våren 2018, hevdet hun at noen forsøkte å kneble ytringsfriheten hennes. Dette viser at hun ikke forsto hva ytringsfrihet handler om, mener innsenderen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix (arkiv)

På sin egen Facebook-vegg beskrev hun kritikken av hennes ytring som en «heksejakt», og som et forsøk på å «kneble ytringsfriheten» hennes.

Men hvis Listhaug var «kneblet», og kritikken mot hennes ytring var en «heksejakt», må det nødvendigvis bety at ytringsfrihet er friheten til å ytre seg uten å bli motsagt og kritisert.

Donald Trump og Sylvi Listhaug er langt fra de eneste som ytrer seg på måter som forutsetter en forståelse av debatt som det motsatte av meningsbrytning – og som bruker ytringsfriheten som et skydd mot å bli kritisert.

I politiske debatter på Facebook bærer ytringene preg av meningsfremvisning, snarere enn meningsutveksling, og kritikk av påstander blir ofte oppfattet som personangrep.

Vi kan også se det andre steder i offentligheten, der det settes likhetstegn mellom motbør og krenkelse, og ubegrunnede påstander fremsettes under påskudd av å være «bare min mening».

Offentlig debatt er ikke bare et tidsfordriv for de involverte, den offentlige debatten fyller en funksjon. Den tjener til at vi får de politiske sakene belyst, og dette setter oss bedre i stand til å foreta veloverveide valg.

Ytringsfriheten er ikke bare en beskyttelse av enkeltindividets rett til å ytre seg, ytringsfriheten er en forutsetning for demokratisk debatt.

Når det blir meningsløst å diskutere det vi mener, fordi dette «bare er min mening», har vi et problem.

I den offentlige debatten trenger vi at ytringer brynes mot hverandre. Ofte vil vi være uenig i det andre sier, men med mindre deres ytringer krenker andres menneskers menneskeverd, må vi tåle å høre dem.

Vi må argumentere for våre standpunkter, være åpen for kritikk, og lytte til og svare på denne kritikken.

Aldri før har så mange hatt så gode muligheter til å ytre seg offentlig. Men det hjelper lite hvis vi ikke har evne og vilje til å begrunne våre påstander – og til å lytte til andres argumenter.