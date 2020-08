Vi trenger en partileder som kan samle partiet

Vi må opp av de interne skyttergravene og ut i kampen som ett lag. Da kan vi skape en plattform nærmere ti enn to prosent.

Sveinung Rotevatn (fra v.), Guri Melby og Abid Raja ønsker alle å bli ny leder i Venstre. Innsenderne mener at førstnevnte er den beste kandidaten. Foto: NTB scanpix

Morten Skandfer, Troms og Finnmark, Ida Gudding Johnsen, Nordland, Inger Noer, Innlandet, Erlend Horn, Vestland, Ann Helen Skaanes, Trøndelag, Erik Nyman-Apelset, Rogaland, Vigdis Tonning, Vestland, Petter N. Toldnæs, Agder og Sofie Høgstøl, Oslo Alle medlemmer av Venstre

Venstre er heldige. Vi har tre dyktige lederkandidater som alle har fått mulighet til å vokse frem under Trine Skei Grandes ledelse. Nå står vi foran et viktig valg om hvordan Venstre skal vokse seg sterkere og ta større plass det neste tiåret.

Da trenger vi en partileder som er tydelig, debattsterk og kunnskapsrik. Og som har stor tyngde på det som blir Venstres viktigste sak også de neste valgene. Kampen for å kutte utslipp og ta vare på naturmangfoldet.

Vi er Venstre-politikere fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord, og vi er enige om at Sveinung Rotevatn er den beste kandidaten for Venstre nå. Sveinung er verken en utpreget bypolitiker eller en utpreget bygdepolitiker; han er en utmerket Venstre-politiker.

Gjennom årene som ungdomspartileder, kommunestyrerepresentant, stortingsrepresentant, statssekretær og statsråd har Sveinung Rotevatn vist bredde, fått nyttig erfaring og blitt godt kjent med partiet i hele landet. Gjennom arbeid i storting og regjering har han vært helt sentral i å utvikle Venstres klima- og miljøpolitikk. Vår politikk virker, og for fjerde året på rad går utslippene ned.

Vi ser at meningsmålingene ikke er de beste. Da trenger vi en kraftig innsats sånn at vi kommer over sperregrensen ved neste valg. Det krever en partileder som har de kvalitetene som skal til for å samle partiet, peke ut en retning og vinne velgere.

Vi må opp av de interne skyttergravene og ut i kampen som ett lag. Vi må jobbe oss sammen, og skape en solid plattform nærmere ti enn to prosent.

Venstres nye partileder har flere store oppgaver foran seg. Hen må være trygg i argumentasjonen, og evne å trygge de rundt seg om valgene som må tas. Hen må være lojal til beslutningene, og gi andre plass og rom. Hen må være tydelig på hva partiet skal være, og kunne ta modige beslutninger. Sveinung har det som trengs.

Venstre skal være partiet som løfter klimaet, kunnskapen og som skaper nye jobber. Venstre skal være partiet for frihet, for fellesskap og for fremtiden. Sveinung vil bli en tydelig partileder som har de beste forutsetningene for å lykkes i dette arbeidet.

Han var den første som annonserte at han ønsker å bli leder allerede i vår. Det har gitt organisasjonen god tid til å både stille han spørsmål og få mulighet til å høre hans visjoner for partiet vårt.

Det viser at han er motivert og uredd. Han representerer fornyelse, som har vært et rungende ønske fra hele organisasjonen siden valgkomiteen startet sitt arbeid. Det er akkurat det partiet trenger når Venstre skal vokse i tiden som kommer.