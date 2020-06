Ikke la hverdagen bli som før

La oss tviholde på de positive sidene denne perioden har medført.

Jeg håper at mange benytter anledningen til å rydde i familiekabalen, skriver Marthe Austegard om roligere dager under koronapandemien. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Marthe Austegard Bergen

Mange har hatt store utfordringer som følge av den tiden vi nå har gått igjennom. For noen har det medført store og langvarige vansker.

Men noen positive ting håper jeg at vi kan ta med oss når samfunnet åpner opp igjen.

Selv om vi har sett hverandre mindre, håper jeg at vi nå kan se hverandre bedre. At den relasjonelle komponenten blir mer synlig, når vi nå skal sees igjen. Med lavere tempo, mer individuelle tilpasninger og færre å forholde seg til.

Hvis vi klarer å holde fokus på disse positive tingene, er faren mindre for at de sakte, men sikkert viskes ut, mens samfunnskarusellen øker tempoet igjen.

Jeg håper mange har fått erfare at noen dagligdagse gjøremål kan dekkes i andre rekkefølger, og gjennomføres i et annerledes tempo enn tidligere.

Ved å roe ned og minske antall utfordringer i hverdagen, frigjør vi også kapasitet til andre utfordringer og tanker.

Hos oss har vi plutselig hatt barn som ikke er utslitte om ettermiddagen, men snarere har energi og pågangsmot til å øve på å sykle og ta av og på klær og sko selv.

Vi har fått kjenne på hva vi savner, og hva vi gleder oss mest til når aktivitetstilbud åpner opp igjen. Vi har uten tvil blitt mye bedre kjent.

Flere venner og bekjente har fortalt om effekten av roligere morgener: Gladere barn og mindre dårlig samvittighet hos de voksne. Barn som har hatt kortere dager i barnehagen, med tettere voksenkontakt, har sprudlet mer.

Mange har ryddet i boden og på loftet. Jeg håper også at mange benytter anledningen til å rydde i familiekabalen. At det jaget og stresset som mange kjenner på i en hverdag med barnehage, skole, jobb og fritidsaktiviteter, kan revurderes og ommøbleres, slik at vi kommer ut av dette med et lavere tempo og stressnivå for liten og stor.

De av løsningene som har fungert, og som vi ser at små og store profitterer på, må vi kjempe for å få beholde. Noen arbeidstakere og skoleelever erfarer for eksempel at de arbeider bedre hjemme.

Ikke la det gå automatikk i at hverdagene våre nødvendigvis blir slik som de var før jul. En time hjemmekontor er gjerne alt som skal til for å slippe rotteracet. Må det være enten eller?