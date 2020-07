Klima trumfar ikkje alle andre omsyn

God arealbruk er ein viktig del av det grøne skiftet, men da må ein òg utnytta areal som alt er i bruk på ein betre måte.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kristin Guldbrandsen Frøysa er energidirektør på Universitetet i Bergen. Foto: Marit Hommedal/NORCOWE

Debattinnlegg

Kristin Guldbrandsen Frøysa Energidirektør, UiB

I BT 16.07, tek geologane Hesthammer og Carstens opp arealbruken ved vindkraft på land, med utgangspunkt vindkraftutbygginga på Haramsøya i Ålesund kommune.

Konfliktar ved utbygging av fornybar energi er ikkje nytt i Norge. Mardøla og Alta er to viktige stikkord når det gjeld konflikt omkring planlagde vasskraftutbyggingar. Begge sakene sette søkjelys på viktige interessekonfliktar, og dei påverka samfunnsdebatten og avgjerdsprosessar lenge etterpå.

Les også Bjørn Lomborg: «Ikke la grønne avtaler gjøre oss fattigere»

Hesthammer og Carstens brukar W/m² (watt pr. kvadratmeter) som mål på energieffektivitet. Det er ikkje alltid eit presist mål. Målet tek ikkje omsyn til at ressursen (vind og solskin) varierer mykje frå plass til plass. Gode vindressursar er ein viktig grunn til at landbasert vindkraft er kommersielt interessant i Norge. Det er heller ikkje opplagt korleis ein skal rekna ut arealbruken for vasskraft.

Dei nemnar i tillegg ikkje havvind i artikkelen sin, trass i at EU no satsar massivt på havvind. Lågare konfliktnivå og gode vindressursar er to viktige grunnar til denne satsinga. Vindturbinane til havs kan vera større enn på land, og det er jamnare og sterkare vind til havs.

Slik kan Norge produsere like mykje straum som frå vasskraft, på berre 0,5 prosent av det norske havarealet.

God arealbruk er ein viktig del av det grøne skiftet. Det betyr blant anna å utnytta areal som alt er i bruk, på ein betre måte. Å installera solcellepanel på bygningar, installasjon av små vindturbinar i industriområde og oppgradering av gamle vasskraftanlegg, er eksempel god utnytting av «brukt» areal.

Klima trumfar ikkje alle andre omsyn. Ved utbygging av fornybar energi er det viktig å ta omsyn til alle interesser og å gjere ei god avveging på grunnlag av dei.

Det er til sjuande og sist eit politisk spørsmål. Ansvaret vi som universitet har, er å bidra med eit best mogeleg kunnskapsgrunnlag i debatten.