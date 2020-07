IB-saken viser hvorfor vi trenger personvern

Automatiserte avgjørelser kan gjøre livet enklere, men kan også lede til diskriminerende og urettferdige resultater.

Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Malgorzata Agnieszka Cyndecka, førsteamanuensis ved juridiske fakultet på UiB, mener International Baccalaureate Organisation er på tynn is med sin «belønningsmodell». Foto: UiB

Debattinnlegg

Malgorzata Agnieszka Cyndecka Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

I løpet av den siste uken har både norske og internasjonale medier skrevet om International Baccalaureate-elever som fastsatte karakterene til avgangselever gjennom automatisering. I motsetning til alminnelige videregående skoler, hvor eksamenskarakterer kommer i tillegg til standpunktkarakter, utgjør eksamenskarakterene 80 prosent av karakteren på IB-linjen.

Da alle eksamener ble avlyst i vår, som følge av koronaepidemien, ble avgangskarakterene beregnet ved hjelp av en algoritme. Den var basert på blant annet elevenes tidligere skoleoppgaver og den enkelte skoles tidligere resultater.

Det endrende vurderingsgrunnlaget har ført til at en rekke elever har fått betydelig lavere karakterer enn forventet. Mange elever risikerer dermed å ikke få studieplass i år.

Nærmere 175.000 IB-elever fordelt på 152 land, inkludert Norge, skal være berørt. Den uvanlige vurderingsmetoden og dens konsekvenser førte til protester og underskriftskampanjer. Både elevene, skolene og Kunnskapsdepartementet etterlyser mer informasjon om hvordan algoritmen fungerer.

Automatisert fastsettelse av karakterer står imidlertid også i et problematisk forhold til EU/EØS-rettens regler om vern av personopplysninger (GDPR), som Norge har gjennomført i personopplysningsloven. International Baccalaureate Organisation (IBO) er riktignok registrert i Sveits, men GDPR gjelder når man behandler personopplysninger til personer som befinner seg innenfor EU/EØS.

Etter GDPR må all behandling av personopplysninger ha et rettslig grunnlag for å være lovlig. Eksamensresultater som kan knyttes til en bestemt person anses etter GDPR som personopplysninger.

Automatiserte individuelle avgjørelser er etter GDPR i utgangspunktet ikke tillatt. Fysiske personer har rett til å ikke være «gjenstand for avgjørelse» som utelukkende baserer seg på automatisert behandling, dersom avgjørelsen har rettsvirkninger eller på annen måte påvirker vedkommende i betydelig grad.

Det er vanskelig å argumentere at dette ikke er tilfellet for eksamensresultater som avgjør elevenes rett til studieplass.

IBO innvender riktignok at deres behandlingsmetode ikke kan anses som en «algoritme», men som en «belønningsmodell». Etter GDPR er dette imidlertid uten betydning så lenge karakterfastsettelsen utelukkende er basert på automatisk behandling, uten menneskelig inngripen.

Ut fra beskrivelsen av IBOs «belønningsmodell» fremstår det ikke som om elevenes karakterer har blitt justert individuelt etter at karakteren er fastsatt.

Automatiserte avgjørelser er bare tiltatt hvis det finnes et rettslig grunnlag. Det fremstår her verken som om det var nødvendig å bruke belønningsmodellen for å inngå eller oppfylle en avtale med elevene, eller at IBO innhentet et gyldig samtykke.

Alternativt må IBO vise at EU/EØS-rettslige eller norske regler tillater dem å fastsette karakterer på bakgrunn av automatiserte avgjørelser.

Samtykke eller avtale som rettslig grunnlag gir også elevene rett til få opplysninger om hvordan avgjørelsen er truffet. De kan også bestride avgjørelsen og kreve menneskelig vurdering. Forespørsler om forklaring på hvordan IBO har beregnet resultatene er visstnok ikke besvart.

Bruken av algoritmer og automatiserte avgjørelser kan gjøre livet enklere, men kan også være problematisk. Det kan blant annet lede til diskriminerende eller urettferdige resultater. Det er derfor GDPR innførte strengere regler og styrket rettigheter til de som er gjenstand for automatiserte avgjørelser.

IBO må vise at de hadde et rettslig grunnlag til å fastsette karakterer basert på automatiserte avgjørelser og at de har ivaretatt elevenes rettigheter. Dette gjelder alle elever som befinner seg i EU/EØS og er beskyttet av GDPR.

IBOs fastsettelse av karakterene til sine elever ved bruk av en algoritme står foreløpig til stryk.