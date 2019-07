Arbeiderpartiet må bygge ny skole på Kronstad

DEBATT: Helst før flere folk og familier flytter.

TOMME ORD: Politiske visjoner om gåbyen Bergen er bare tomme ord om vi tvinger sentrumsnære skoleelever ut av kommunen, skriver Charlotte Spurkeland (H)(bildet). EIRIK BREKKE

Charlotte Spurkeland Bystyremedlem, Høyre

Mindre enn 1 time siden

Kronstad skole er fullsprengt. NRK Hordaland kunne forrige uke fortelle om Embla og familien hennes som flytter til Samnanger. Det er sikkert fint å bo i Samnanger, men grunnen til at de flytter er ikke behov for nye omgivelser. Familien selger hus og hjem og flytter fordi begge søsknene i familien fikk ikke skoleplass sammen på Kronstad skole.

Det vitner om dårlig styring og mangel på handlekraft fra Arbeiderpartiet. I fire år har de hatt ansvar for skolene i Bergen, uten at noe har skjedd for barn i Årstad.

Les også Her er de overfylte skolene i Bergen

Det finnes selvsagt ingen kvikk fiks når man mangler flere klasserom. Derfor er det så viktig at man lager planer som sikrer at vi har nok skoleplasser. I forrige periode pusset Høyre opp Ny-Krohnborg skole, Landås skole og Minde skole, og i 2015 tok vi situasjonen på Kronstad på alvor. Vi kjøpte gamle Hunstad skole (den gamle døveskolen) av staten, og la en plan om å slå sammen skolene til en utvidet Kronstad skole. Kapasiteten skulle gå fra dagens 200 plasser til 300.

Problemet er bare at Arbeiderpartiet ikke har fulgt opp. Planene ser ut til å ha blitt liggende i en skuff, og pengene vi la inn i økonomiplanen har blitt skjøvet på. Byrådsleder Roger Valhammer sier nå at prosjektet skal stå ferdig i 2022. Det er minst tre år for seint for Embla og familien hennes.

Les også La de unge velge skole selv!

Politiske visjoner om gåbyen Bergen er bare tomme ord om vi tvinger sentrumsnære skoleelever ut av kommunen. Det er verken bra for miljø eller barn. Å ha nok skoleplasser handler om å se fremover, og i denne perioden har vi fått bystyret med oss på å kjøpe Posten-tomten i Mindedalen, slik at vi har plass til å bygge en ny skole der etter hvert som ny bydel tar form.

Det nytter ikke å komme etter at alle boligene er bygget og lete etter god tomt til skole, barnehage og helsestasjon. Høyre fikk også snudd Arbeiderpartiets vedtak om å legge ned Tveiterås skole. Elevene der skulle flyttes til Ulriken skole, noe som ikke ville hjulpet på kapasitetsproblemene i Årstad.

Høyre vil ha en familievennlig by. Bergen er på sitt beste når vi gjennomfører planene som er laget for byens skolebygg, slutter å si nei til sentrumsnære barnehager og sikrer at vi har nok skoleplasser til byens barn både nå og i fremtiden.

Publisert 24. juli 2019 19:24