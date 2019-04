BT har kjørt seg vill i Uber-saken

I et fritt drosjemarked er kanskje ikke handleturen til en eldre dame like attraktiv.

KJIPT: For hvor mange hobbysjåfører kommer til å ta alle de «kjipe» oppdragene som dagens profesjonelle taxisjåfører er pliktet til å kjøre? Foto: Roar Christiansen

Chase Alexander Jordal Nestleder Bergen Senterparti

BTs leder tok nylig, i tradisjonell lyseblå stil, til orde for å nærmest avvikle en hel næring på bakgrunn av markedets krav om såkalt effektivitet. Lederen understreker en manglende helhetsforståelse hos forfatteren.

Man kan fint argumentere for å avvikle det ineffektive norske familielandbruket, for deretter å erstatte maten vår med billige tysk- eller amerikanskproduserte industrivarer. Videre kan man også la markedskreftene styre over landets sykehus, fengsler og skoler. Markedet kan sikkert løse disse oppgavene på en mer «kundevennlig» eller «effektiv» måte enn slik det gjøres i dag.

Chase Alexander Jordal Foto: Eirik Brekke

Endringer i dagens taxinæring og det å privatisere sykehus er to forskjellige ting, men det disse instansene har til felles er at de utfører oppgaver utenfor det som bare kan måles i kroner og øre.

Norsk matproduksjon er noe mer enn bare landbruk, det er også sikkerhetspolitikk. På samme måte produserer dagens taxiordning varer og tjenester, også innenfor beredskap, som ikke lar seg vurdere etter et regnestykke alene.

Flere av disse tjenestene dagens taxinæring tilbyr, er kanskje ikke så åpenbare for dem som sjeldent bruker dem i hverdagen, eller som heller tyr til pirattaxi når de skal hjem fra byen. For disse kan veien over til Uber virke både kort og naturlig.

Men for den eldre damen som trenger skyss 500 meter ned til butikken, eller for skolebarna fra grisgrendte strøk som må ta taxi til skolen, kan denne liberaliseringen by på langt flere ulemper enn fordeler. Jeg tviler på at disse opplever dagens ordning som like stivbent og brukerfiendtlig som det BT skriver.

Saken er den at i et fritt marked, hvor sjåførene i større grad er hobbysjåfører som kjører når det passer dem, er ikke alle oppdragene like attraktive.

På en lørdagskveld når alle skal hjem, vil en liberalisert taxitjeneste være positivt for både sjåfør og passasjer. Men når Sylvi på 82 skal på butikken 500 meter ned i gaten en tirsdag morgen, er det ikke gitt at markedets usynlige hånd vil føre til den beste løsningen. For hvor mange hobbysjåfører kommer til å ta alle de «kjipe» oppdragene som dagens profesjonelle taxisjåfører er pliktet til å kjøre?

Videre i lederen påstår BT at en ny Uber-løsning vil være mer miljøvennlig enn dagens system. Det kan stemme, men det finnes andre måter å oppmuntre taxinæringen til å bli mer miljøvennlig enn ved å kutte på holdeplassene. En idé kan være å tilrettelegge for flere ladestasjoner for el-taxi, noe som vil gjøre det betydelig lettere og mer miljøvennlig for drosjeeiere å velge grønt.

En liberalisering av taxinæringen vil sikkert føre med seg goder for enkelte, på samme måte som fri flyt av landbruksvarer sikkert vil føre til billigere melk i butikkene. Men i det store bildet blir helheten dårligere. Det er ikke alt som lar seg måle i kroner og øre.

