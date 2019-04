Kafé ved Skomakerdiket?

FRILUFT: Det var yrende liv ved Skomakerdiket da innsenderen besøket vannet nylig. Her trengs det ingen kafé, mener han. Foto: Henry Normann Nilsen

Henry Normann Nilsen Starefossen

Publisert: Publisert 27. april 2019 06:00







Jeg er kjent med at det er planer om å etablere kafé ved Skomakerdiket.

Etter å ha besøkt området i dag, 22. april, spør jeg meg selv: Er dette nødvendig? Vedlegger to bilder, tatt ved Skomakerdiket i dag. Vil Bergen kommune virkelig tillate at det etableres serveringssted (selv om dette er i mindre målestokk) i et enestående rekreasjonsområde, i umiddelbar nærhet av byens sentrum?

Les også Bakgrunn: Slik blir hytten ved Skomakerdiket

Foto: Henry Normann Nilsen

Slik bildene viser, er det aktivitet både til lands og til vanns, aktivitet av barn, ungdom og eldre. Grilling, lek ved vannkanten og padling. En virkelig idyll. Et byggverk i et lite område som arealet rundt Skomakerdiket er, vil dominere og ta altfor stor oppmerksomhet. Nødvendige inngrep og endring av terreng vil også endre områdets karakter.

Etter min mening vil et «serveringssted» her forringe Skomakerdiket som rekreasjonsområde. La oss slippe salgsboder, hamburgere og colabokser rundt Skomakerdiket! La folk nyte stillheten og naturen!

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg