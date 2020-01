Fire tips for å øke din forbrenning

Isbading kan være godt for både kroppen og miljøet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

FELLESDUSJ: Dusjer man sammen med andre, vil man som oftest benytte mindre vann pr. person enn om man dusjer hver for seg, og dermed spare energi, skriver Anne Sofie Handal Bjelland Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Debattinnlegg

Anne Sofie Handal Bjelland Høyskolelektor, Institutt for Byggfag, HVL

Går du inn i 2020 med nyttårsforsetter om å bli bedre på miljø og klima, samt den gode gamle «leve et sunnere liv»?

Da skal du få fire tips til hvordan du kan slå to fluer i en smekk.

Du kan nemlig øke din forbrenning med enøk- tiltak. Hva er enøk? Jo, energiøkonomisering er et begrep som oppsto på 1980- tallet, og vil si å bruke mindre energi ved å effektivisere bruken av den.

Enøk har havnet litt i bakevjen det siste tiåret til fordel for «fornybar energi», «elektrifisering», og så videre. Men det er faktisk viktigere enn noen gang. Den mest miljø- og klimavennlige energien er den vi ikke bruker. Det er det viktigste du kan gjøre for klimaet, og det kan også være bra for deg.

1. Mindre fyring

Flere vitenskapelige undersøkelser konkluderer med at en lavere temperatur øker forbrenningen i menneskekroppen. Den må rett og slett «fyre mer» for å holde kroppstemperaturen på rett nivå.

Canadiske forskere har funnet ut at ved å senke innetemperaturen fire grader, kan du doble hvileforbrenningen. I tillegg gir 1 grad høyere temperatur innendørs cirka 7 prosent høyere energibruk til oppvarming av en enebolig.

Hodet vårt fungerer også bedre i lavere temperatur enn vi har i dag. En gjennomsnittlig norsk stue har mellom 21 og 23 grader i løpet av dagen. Dette er noen grader over optimale forhold for hjernefunksjonen. 20 grader er bra for hodet!

2. Vær din egen varmekilde

Cirka 60 prosent av energibruken til en norsk husholdning går til oppvarming. Kommer du hjem og tar 20 spensthopp før du lager middag, vil du gi et bidrag til romoppvarmingen. I tillegg vil du ønske en lavere temperatur innendørs fordi du svetter etter anstrengelsen.

Gjennomsnittlig årlig energibruk i en norsk husholdning er cirka 16 000 kWh. Hvor mange av dem kan du generere selv? 1 kWh tilsvarer cirka en arbeidsdag med spinning, så her er det bare å gi gass i hjemmet.

Synes du dette ble litt heftig, da kan du heller sosialisere ved å invitere varmekilder hjem. Vi avgir cirka 100 Watt hver. Har du mer besøk, kan du spare mye energi til oppvarming. I tillegg forebygger sosial omgang både ensomhet og demens.

3. La El- bilen stå

Jada, den er så miljøvennlig, for den går jo på elektrisitet. Men i enøkens navn, la elbilen stå og ta bena fatt! Du får trene legemet, du sparer energi og får noe å skryte av i lunsjen. Check! Check! Check!

4. Begynn med isbading og samdusjing

Her kan man gå for ulike synergieffekter avhengig av personlig ambisjonsnivå. I enøkens navn handler det om å bruke mindre varmtvann, noe som kan oppnås på to effektive måter.

Isbading er en sterkt voksende trend og definitivt noe å nevne i lunsjen. I tillegg viser forskning at vinterbading gir høyere nivåer av infeksjonsbeskyttende faktorer i blodet, noe som holder oss friskere . Vi er jo velsignet med en uhorvelig lang vinterbadingssesong. Den strekker seg fra september til juni i nesten hele landet, så her er det mye helse og status å hente, så vel som energisparing.

Dusjer man sammen med andre, vil man som oftest benytte mindre vann pr. person enn om man dusjer hver for seg. Samdusjing vil også kunne lede til ymse fysisk aktivitet avhengig av dusjpartner, noe som kan gi helsegevinst. Svakheten ved denne løsningen er at den stort sett vil være mindre aktuell som tema i lunsjen.

Jeg spår at enøk gjør comeback i det nye tiåret, så her har dere sjansen til å være trendsettere. God enøk reduserer behovet for olje, gass og vindmøller til lands og til vanns.

Gi enøk en ny vår, godt nytt år!

Publisert: Publisert 12. januar 2020 18:38

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå