Har Hordaland fylkeskommune råd til å seia nei takk til nær 900 millionar statlege vegkroner?

Stortinget utvida i 2016 ordninga med ferjeavløysingsmidlar til også å gjelde fylkesvegar. Det var godt nytt for mange kommunepolitikarar som då kunne starte plan- og reguleringsarbeid for bru, tunnelar eller nye vegsamband som erstatning for ferja.

Ei ny omlegging i kommuneproposisjonen for 2018 medfører at ferjeløyvingane til fylkeskommunane vert endra. Det vil få konsekvensar for erstatning av korte ferjesamband, som vil få mindre statlege ferjeavløysingstilskot. Søknadsfristen for prosjekt som skal koma inn under den noverande ordninga for ferjeavløysingsmidlar, vart sett til 31.12.2017.

Masfjordbrua er kostnadsrekna til 1,067 milliardar, inkl. moms. Ut ifrå våre berekningar har ferjeavløysingsmidlane eit «potensial» på ca. 1,2 milliardar.

Masfjorden kommune har intensivert arbeidet med bru over Masfjorden, og ein er i rute med dei utgreiingar som vert kravd for å få søknaden godkjent innan nyttår. Kommunen har alt løyvd 40 millionar og meiner ferjeavløysingsordninga kan bidra til fullfinansiering av prosjektet, utan fylkeskommunale løyvingar.

Etter å ha lese BT 9. oktober kan det verke som om det er motvilje mot å realisere brua over Masfjorden. Vi lokalpolitikarar vil gjere merksam på at Masfjordsambandet er meir enn ei lokal bru. Brua vil tene heile regionen nord for Fensfjorden og Mongstad. Eit samla næringsliv i Masfjorden og Gulen oppmodar sterkt om ei rask realisering av sambandet. Dette er ei sterk næringsklyngje med hovudtyngde i søre delar av Gulen og Masfjorden med havbruk, transport, maritime og petroleumsretta bransjar.

Difor oppmodar vi fylkespolitikarane i Hordaland til å støtte opp om initiativet vårt om bru over Masfjorden og lose prosjektet vidare innan fristen 31.12.2017.