Grov påstand fra BT

Strømkrisen skyldes ikke bare Putin, men også tabber fra norske politikere.

Verken europeiske eller norske politikere kan kun skylde på Putin, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug.

Sylvi Listhaug Partileder, Frp

I en kommentar publisert 21. september hevder BT at Putin har lykkes med å splitte folk og politikere i Europa, fordi jeg under strømdebatten på Stortinget sa at en må slutte «å skylde på krigen i Ukraina for strømkrisen». Det er en svært grov påstand.

Slike påstander drar debatten ned i sølen. De fremstår kun som et febrilsk forsøk på å ikke ta en nødvendig debatt om hvorfor Norge nå er så sterkt påvirket av de skyhøye strømprisene på kontinentet.

Det jeg kritiserte i mitt innlegg, var alle de som hevder at det kun er Russlands invasjon som er årsaken til de skyhøye strømprisene i Norge. Jeg benekter selvsagt ikke at den grufulle krigen mot Ukraina er en viktig årsak til strømkrisen, som har ført til at strømprisene har økt kraftig de siste månedene.

Men krisen skyldes også tabber som norske politikere har gjort, som å godkjenne de to siste utenlandskablene som har ført til langt høyere strømpriser i Norge. Det burde også andre norske politikere erkjenne, og bidra til å rydde opp i problemet istedenfor å utelukkende skyve krigen foran seg.

Russlands krig har gjort at krisen har gått fra vondt til verre, men det er europeiske politikere som har gitt Putin det våpenet. Tyskland har gjort seg avhengig av gass fra Russland, og samtidig valgt å stenge ned stabile energikilder som kjernekraft og kull.

Verken europeiske eller norske politikere kan kun skylde på Putin. EU har også et ansvar og har bidratt til den situasjonen vi er i, med en hodeløs satsing på det såkalte grønne skiftet – istedenfor å vektlegge en stabil energiforsyning og sikkerhetspolitikk.

Dessverre bruker BTs kommentator tiden sin på grove påstander om Frp. Han burde heller satt et kritisk søkelys på hvorfor energinasjonen Norge har endt opp med å ha en av de høyeste strømprisene i Europa.