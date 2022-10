Urimelige gebyr

Feilparkering kan koste flesk om parkeringsvakten finner deg. Og de dukker opp mens du minst venter det. Også for taxisjåfører på jobb.

Taxisjåfører får bot også når de går ut av bilen for å hjelpe folk med funksjonshemminger, skriver innsenderen.

Thea Økland Liaflaten, Åsane

På en taxitur nylig ble jeg kjent med at taxier kan bli ilagt parkeringsgebyr når de har pasientkjøring for Helse Bergen, skolekjøring av barn og TT-kjøring av mennesker med funksjonshemning. Dette er turer som ofte krever at sjåføren henter og kjører kunden frem til døren – flere steder som i utgangspunktet har parkering forbudt.

I mange tilfeller henter og følger taxisjåføren kunden inn i bygg også. For eksempel på legekontor, fysikalske institutt etc. I flere slike tilfeller kan taxisjåfører da oppleve å komme tilbake til taxien med et parkeringsgebyr på frontruten.

Er det rimelig å få et slikt gebyr når taxinæringen har oppdrag for det offentlige? Både for helsevesen, skolevesen og transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen).

Nei, sånn bør det slett ikke være. I stedet bør det utarbeides retningslinjer for slike oppdrag som fritar taxier for å bli ilagt parkeringsgebyr. Det er mange steder hvor det er parkering forbudt, og altfor mange ivrige parkeringsvakter som jakter gebyrer.

Slikt bør ikke taxier oppleve på kjøreoppdrag med pasienter, skoleelever eller personer med nedsatt funksjonsevne. Det kan medføre vegring for denne type kjøreoppdrag dersom man har fått ett eller flere gebyr. Parkeringsgebyrer svir i lommeboken.

Til sammenlikning har ambulanser, politi- og brannbiler i oppdrag fritak for å bli ilagt parkeringsgebyr og det skulle bare mangle. Men taxinæringen bør også gis slikt fritak på nevnte oppdrag. Det kan løses med en form for legitimasjon for denne type turer.

Taxinæringen har en stor samfunnsmessig oppgave som det offentlige har behov for og bør legge bedre til rette for. Parkeringsgebyr blir feil og urimelig.