Nå trengs det et krafttak for barnevernet i Bergen

På Ap-byrådets vakt har ikke kommunen evnet å gi nødvendig beskyttelse til dem som trenger det mest.

«Varsellampene har blinket altfor lenge. Nå går alarmen», skriver Hilde Onarheim og Charlotte Spurkeland.

Charlotte Spurkeland (H) Gruppeleder for Høyres bystyregruppe

Hilde Onarheim (H) Leder av utvalg for helse og sosial

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alle varsellamper blinker for barnevernet i Bergen. Det som har skjedd, er uakseptabelt. De som trenger barnevernet aller mest, fortjener at det ryddes opp så fort som mulig, før flere barn lider.

BT har meldt at en syv år gammel gutt i august ble funnet fastbundet i farens seng. 32 dager tidligere oppsøkte faren selv barnevernet for å få hjelp. Det er hjerteskjærende at et forsvarsløst barn ikke har fått hjelpen han trengte fra barnevernet i Bergen.

7. januar ble en tenåringsgutt lagt inn på Haukeland. Ikke fordi han hadde skadet seg på fotballtrening eller falt av sykkelen på vei til skolen, men fordi han var underernært. Han hadde aldri deltatt i klasseundervisning og aldri vært hos tannlegen, og var et av de tre barna kommunen «mistet». Oppholdet på Haukeland varte i ti dager.

Tilsynssaken fra statsforvalteren ga knusende kritikk av oppfølgingen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men også barnevernet. «Jeg har ikke sett saker hvor noen har falt så til de grader gjennom sikkerhetsnettet som i dette tilfellet her», uttalte fylkeslege Sjur Lehmann.

Faren som ble pågrepet for mishandling av sin syv år gamle sønn, hadde 32 dager tidligere selv oppsøkt barnevernet for å få hjelp.

Dette er enkelthistorier, men fortellingene om hvordan kommunen svikter de mest sårbare av våre barn, er blitt altfor mange.

I 2022 ble det for tredje gang på ti år påpekt at barnevernstjenesten ikke ivaretar barns beste. Over 154 sider dokumenterte Deloitte nok en gang situasjonen i barnevernet.

Barnevernet har endt opp i en ond sirkel. Barn blir ikke hørt, og ansatte får ikke verktøyene de trenger for å gjøre jobben sin. Hele 20 prosent av de ansatte sluttet i 2020, samtidig var sykefraværet på mellom 12 og 19 prosent i 2021. 40 prosent av de ansatte i barnevernet sier at de treffer vedtak uten å ha gjort tilstrekkelige undersøkelser.

I 2018 skulle åtte bydelsområder med ansvar for barnevernet bli til fire. Fire år senere er arbeidet fortsatt ikke fullført. De lokale enhetslederne bruker tid på byråkrati fremfor ledelse, og de som skal jobbe med familier og barn, blir sittende igjen alene uten veiledningen de trenger.

Verre blir det av at toppledelsen i kommunen innfører satsinger som de ansatte ikke mener er nyttige.

Les også Rapport: Bergen kommune sviktet to barn

Det er lett å anta at håpløse offentlige systemer skyldes mangelen på penger. Dette er imidlertid ikke problemet her, ifølge Deloitte: «Av områdene som sammenliknes, hadde Bergen i 2020 høyest driftsutgifter til barnevernstjenesten og det klart laveste antall saker pr. årsverk i tjenesten».

De årelange problemene beskrives klarest i Fjeld-rapporten (2020): Barnevernet i Bergen må gjøre noe med i) styring og ledelse, og ii) kompetanseheving.

De mange utfordringene i barnevernet ser ut til å virke forsterkende på hverandre. Det er iverksatt en rekke tiltak. Noe annet ville ha vært skandale. Men problemene ser ut til å ha vokst seg så store at mye av det som iverksettes, bare preller av. Måten barnevernet ledes og organiseres på, er oppskriften på den komplette krise. Noe må gjøres.

«Det øverste ansvaret ligger hos byrådsleder Valhammer og byrådet», skriver Høyre-politikerne.

Høyre mener barnevernet må settes i stand til å gjøre jobben sin. Alvorlige varsler skal alltid følges opp. Vi kan ikke være byen uten vern for barn. Det må stilles langt høyere krav til organiseringen, ledelser og gjennomføringen i barnevernet.

Alle partier ønsker selvfølgelig et velfungerende barnevern. Tverrpolitisk samlet det politiske miljøet seg allerede i 2020 om 27 punkter til oppfølging av barnevernet, og Høyre deltar i gruppe med flere partier for å se på hva som kan gjøres fremover. Alle politikere har et ansvar, men det øverste ligger hos byrådsleder Valhammer og byrådet.

Les også BT-kommentator: Ei ny barnevernsskandale rammar Bergen. Men byrådsleiaren er på seilas.

På Ap-byrådets vakt har ikke kommunen evnet å gi nødvendig beskyttelse til dem som trenger det mest. På syv år har hele syv byråder hatt ansvaret for barnevernet. Noe bra er gjort. Likevel er de som skulle ordne opp, blitt byttet ut.

Barnevernet er til for å beskytte og sikre tryggheten og oppveksten til byens barn. Varsellampene har blinket altfor lenge. Nå går alarmen.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.