Garantert trygg?

Vi skeive må stå saman, og vi må ha med oss dykk andre.

1. juli i fjor var det Pride-markering på Regnbueplassen i Bergen sentrum etter masseskytinga ved London Pub i Oslo.

Isabel Jensen Hem-Grindheim Bergen

2. juni byrjar Pride i Bergen. Vi ser fram til glade dagar med viktig innhald, helst i sol, men det kjem med bismak. Er det trygt? Kan vi sjå fram til det med glede, eller må vi sjå oss over skuldrene i tilfelle noko ser ut til at det ikkje er som det skal vere? Risikerer vi å gå gjennom ein ny periode med sorg og sinne fordi vi feirar at vi får vere oss sjølv?

Fjorårets terrorhandling sette ein støkk i oss. Den er framleis der. Det kjennest skummelt å skulle gå i ein parade der skeive samlast.

Kan nokon garantere at det er trygt å gå i prideparaden? Finst det i det heile nokon som vil forsøke å gjere det tryggare for oss? Som vil følgje opp dersom det kjem trugslar? Som dannar ring rundt oss?

Finst det nokon som vil danne ring rundt oss? spør Isabel Jensen Hem-Grindheim framfor Pride.

PST reknar skeive som ekstra utsett for ekstreme terroristar, og seier mellom anna at dette kan vere ein aukande trugsel fordi vi er meir synlege, til dømes i media. Å rope ut mot urettferd og krevje at vi skal vere trygge, kan med andre ord gjere trugselen mot oss større. For så ille er vi, berre fordi vi er oss.

Terrortrusselen aukar også av at digitaliseringa i samfunnet gir grobotn for ekstreme hatarar. Vi ser at det er riktig, at fleire hatar. Vi ser korleis folk heng seg på konspirasjonar dei ser på nett, og blir ekstreme sjølv.

På Twitter ser vi at stadig fleire går saman om å hate transpersonar. Nokre har saks i profilnamnet sitt, for å minnast då dei trua med å ha med saks i damegarderoben, for å forsvare seg mot transkvinner. Det er lite truverdig at det var meint som humor, som dei prøvde å avfeie med, men elendig humor er trass alt ikkje ulovleg. Trugslar er.

Kan nokon garantere at det er trygt for transkvinner å gå på do? Er det nokon som i det heile vil forsøke å gjere det tryggare for transpersonar å leve? Kjem vi i Noreg til å stå opp for at alle skal få leve trygt, eller snur cis-delen av oss seg vekk? Risikerer vi å utvikle oss i same, skumle retning som England eller USA?

Under Pride i fjor feira ein at det var 50 år sidan homofili vart avkriminalisert i Noreg. Biletet er frå paraden gjennom Bergen sentrum.

Vi må gjere dette saman. Vi skeive må stå saman, og vi må ha med oss dykk andre. Vi må vite at de meinte det då de sa at de stod saman med oss etter fjorårets terroraksjon.

Vi treng at alle framleis er der, også når de ikkje forstår kor redde vi kan kjenne oss når vi pyntar oss med regnbogefargar og synest i gatene. Vi må vite at vi har alle andre, når terroristane har altfor mange.

Regnboge-overgangsfelta i Bergen fekk berre stå nokre dagar før det blei utført hærverk. Forhåpentlegvis nokon som «vil kødde», sa byutviklingsbyråd Ingrid N. Fjeldstad. Eg skulle ønske eg delte den ganske naive haldninga.

Det er ikkje nokon som gjer ein rampestrek, og tilfeldigvis valde seg det fargerike overgangsfeltet i staden for det vanlege, kvite. Det er bevisst. Vi veit det, og det er på tide at alle forstår det.

Statsministeren sa i september at vi tok gata tilbake. Det er lett å ta gata tilbake når ein har livvakter som passar på ein. Eit prideflagg gjer ikkje den same nytten mot nokon som vil skade oss. Gata er stor, og eg håpar vi skal fylle den i juni. Men eg kan ikkje garantere det.