Av og til går livet sjølv fantasien ein høg gong

Slike ting skjer jo aldri i verkelegheita.

Skuleballet i USA med Ryan i 1994 vart starten på ei kjærleikshistorie som tatt ut av ein amerikansk film.

Inger Marie Ullvang Bergen

Året var 1993. Eg var snart 17 år, eventyrlysten og kanskje ein smule overmodig. Eg sa «ha det» til dei heime og hoppa på flyet til USA. Der venta eit år med high school, vertsfamilie og nye vener.

Du gjekk i klassen under meg. Me hadde eit felles fag. Men det var på eit kveldsarrangement i ein rulleskøytehall eg verkeleg oppdaga deg. Den høge, mørke guten med dei snille, blå auga. Du fall for meg – og forstua ankelen. Eg synest så synd på deg at eg blei med på legevakta.

Me var high school sweethearts resten av året. Les Misérables i kjellarstova, Shakespeare on the green. Du var ein gut på 16, men omtenksam, høfleg, kjærleg. Tok meg med i kvardagen, tok meg med på «prom promskuleball».

Ein dag skulle eg reise heim att. Eg minnest me stod der, gråtande i regnet. Me tok farvel, men lova å halde kontakt. Dette var på den tida telefonen hadde talskive og stod på telefonbordet i gangen. Eg hadde veldig stor familie og veldig lite privatliv. Det blei flaut og rart å snakke med ein gut eg hadde reist frå i eit anna liv.

Eg skreiv, men eit brev tok to veker, og du var ikkje så glad i å skrive. Så kontakten tok sakte slutt. Åra gjekk. Me levde kvart vårt liv på kvart vårt kontinent.

Året var 2020. Pandemien kom, kontoret var heime, og verda var rar. Plutseleg dumpa ei melding inn i innboksen min på LinkedIn. Der stod namnet ditt. Eg blei glad – og stressa. Me teksta litt fram og tilbake. Korte samandrag av liva våre fram til i dag, med både sorger og gleder. Me hadde begge blitt såra. Me hadde begge opplevd korleis golvet plutseleg kunne rase ut av livet. Og me visste at me kunne greie oss aleine. Men me visste også at me eigentleg lengta etter noko meir.

Då du spurde om du kunne ringa meg, svara eg eit livredd ja. Eg gløymer aldri korleis det var å høyra stemma di igjen. For det var jo deg! Eg kjente deg! Og det kjentest litt som å komma heim. Me heldt fram med å snakka i timevis kvar einaste dag i eit og eit halvt år. Seine netter og tidlege morgontimar. Langdistanse og tidsforskjell til trass, me fann tida til å knyte band og motet til å vera oss sjølve. Det me bygde var kanskje ein draum, men det var også ekte. Det var det nok vanskeleg for dei rundt oss å forstå.

Covid gjorde det vanskeleg. Nesten umogeleg. Me ville møtast, men nye innreisereglar kom heile tida. Kunne du komma? Kunne eg reise? Nei, det gjekk ikkje. Plutseleg opna Island opp ei lita stund! Me kjøpte billettar begge to. No skulle me få møtest på ekte. Endeleg! Men Island stengde att før me fekk kome oss av garde. Berre unntaksvis, sa dei, så du skreiv til ambassaden for å be dei gjera eit unntak. Men svaret var: «No, not even for love».

Pandemien varte altfor lenge. Ekstra lenge for oss som sat i kvart vårt land og lengta. Du var så modig. Det var me begge to. Valte å stola på at me framleis var dei same to menneska, at me var dei me gav ut oss for å vere. «Eg trur eg må flytta til Bergen», sa du.

Du søkte jobb her, og fekk ein til slutt. Du selde huset og tok farvel med slekt og vener. Du pakka alt du hadde i ein konteinar og dei koffertane de fekk ha med på flyet. Først venta du ti dagar i karantene på Covid-hotell i Oslo. Eller «prison hotel», som barna kalla det. Så nervøse me var då me til slutt fann kvarandre i Oslos gater! Omringa av dine og mine barn.

Du kjøpte hus i nabolaget mitt. Slik fekk me bu nær kvarandre og bli betre kjent. Me både heldt fram og byrja på nytt. Det var nå me skulle finna ut om dette verkeleg var det me håpa på. Det vart ein lang første vinter for deg i Bergens regn og sludd og mørke. I det vesle norske rekkehuset med dei store amerikanske møblane.

Men prosjektet oss var heldigvis mykje enklare. Me berre passa saman. Enno betre no, utruleg nok. Att og fram mellom husa gjekk ei stund, men det vart ganske mykje arbeid etter kvart.

I dag er det du og eg. Me har fylt eit stort hus med ungar og hund. Engelsk vil nok alltid vere kjærleiksspråket vårt, sjølv når du lærer deg norsk. Du er ekte kjærleik for meg. Du gjer meg trygg og fri til å vere meg sjølv. Kvar dag er eg takknemleg. Kvar dag får du meg til å le. Og kvar dag får du meg til å føla meg elska. Det er i grunnen alt treng.

Eg har sett mange romantiske, amerikanske filmar med «meet cutes», der det eine «tilfeldige» møtet forandrar alt. «Og så lever dei lukkeleg alle sine dagar ...» Mange gonger har eg tenkt at dei burde roe seg kraftig ned. At det blir for mykje av det gode. Slike ting skjer jo aldri i verkelegheita.

Men så ser eg på prom-biletet vårt frå 1994 og innser at av og til går livet sjølv fantasien ein høg gong.