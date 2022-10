En bønn til byens blomsterhandlere

Kan noen gi oss dagpasienter og de ansatte en litt bedre hverdag?

Kanskje noen kan hjelpe sykehuset med en ny plante, spør innsenderen.

Anne Mette Normannsen

Jeg er for tiden på rehabilitering på Haukeland universitetssjukehus ved revmatologisk avdeling. Jeg er ganske sikker på at de aller, aller beste folkene jobber her.

Både leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter osv. De er faktisk så gode at de prøver iherdig å holde liv i denne planten.

Denne står på pauserommet til oss som er inne som dagpasienter og kan egentlig ta motet fra alle og enhver.

De skal ha for innsatsen her, de ansatte, men jeg har en oppriktig bønn til blomsterforhandlere i bergensområdet om å sponse en stor, fin grønn plante til denne avdelingen og dette rommet.

Det ville gitt oss dagpasienter og de ansatte en litt bedre hverdag. Er det noen som vet hva blomster betyr for trives, så er det jo dere blomsterforhandlere.

Jeg kan gjerne komme å hente. Og skulle det være slik at det er flere som ønsker å spandere en grønn plante til Haukeland, så er jeg ganske sikker på at det er flere avdelinger som tar imot med stor takk. Egentlig fortjener de ansatte en rose hver også når jeg først nå frir til dere.

Så kjære, kjære blomsterforhandlere i Bergen og omegn: Vil dere være med på å gjøre dagen og tiden fremover god for pasienter og ansatte? Ta i så fall kontakt. Og det kommer nok som «gratis» reklame på sosiale medier for dem som bidrar. Ønsker alle en riktig god dag!