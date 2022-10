Gi «Rødhette» nytt liv

Slik kan den fortsette å spre glede.

Denne utgaven av «Rødhette» var i drift i nærmere 20 år.

Odd Arild Viste Bystyrerepresentant for Rødt

I det kommende bystyremøtet stiller Rødt spørsmål om en av de gamle fløibanevognene kan få nytt liv og gjenbrukes til glede for befolkningen – i en av våre bydeler som trenger et løft.

Den ene vognen, Blåmann, blir plassert i Tysnes, der den skal være til gjenbruk. I tillegg til klima- og miljøaspektet med gjenbruk har gjenbruk en ekstra dimensjon – på grunn av Fløyen og Fløibanens symbolske betydning for byen vår.

Derfor mener vi det ville vært passende om Bergen kommune hadde funnet en bruk for den gjenværende vognen.

Odd Arild Viste håper «Rødhette» fortsatt vil gi glede til bergensere.

Rektor ved Fridalen skole, Harald Borge, har i media uttrykt ønske å få fløibanevognen til Fridalen, og Anita Nybø, direktør for Fløibanen, tilbød å spytte i spleiselaget for å få den fraktet.

Etat for bygg og eiendom var i kontakt med rektoren, og der fremkom det at bruk av vognen hadde en rekke tekniske komplikasjoner knyttet til installasjon, vedlikehold og regulering.

En del av komplikasjonene og innvendingene kretset særlig rundt et premiss om at vognen skulle brukes som undervisningsrom.

I september 2021 ble «Rødhette» løftet av skinnegangen. Siden har vognen stått på lager.

Bruken av vognen som undervisningslokale kom frem i media først og fremst på grunn av at skolen på tidspunktet hadde skrikende mangel på undervisningslokale, en situasjon som er noe bedret.

Rektor Harald Borge ved Fridalen skole ønsker seg «Rødhette».

Rektors idé dreide seg om at vognen kunne gitt et løft som bydelen trenger, og tanken er at den kan være tilgjengelig for bruk for dem som bor i bydelen, i tillegg til skolen selv. Eksempler på bruk kan være konserter, filmvisninger og bursdager.

Vi tror og mener at dette kan være mulig å få til, og håper bystyret i neste uke vil slutte seg til ideen.

