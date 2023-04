Takk, Mímir!

Det er befriende at politikere på venstresiden tar på alvor det jeg faktisk skriver og mener.

Mímir Kristjánsson ga Erna Solberg ros for å avlive myten om en uføreeksplosjon i Norge. Nå får han svar.

Erna Solberg Partileder for Høyre

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg sier ofte mye fint om folk fra Stavanger, men kanskje ikke like ofte om Rødt-politikere. Derfor er det hyggelig å kunne svare på rosende ord fra Mímir Kristjánsson om innholdet i min bok «Veien videre» i BT 8. april.

Det er en befrielse å oppleve politikere fra venstresiden som tar på alvor det jeg faktisk skriver og mener, i stedet for å argumentere imot en karikatur av meg og Høyre som de selv har skapt.

Det legger grunnlaget for en mer saklig debatt og at samfunnet kan bevege seg fremover. Jeg vil derfor sende en stor takk tilbake til representanten fra Rødt.

Les også Mímir Kristjánsson: «Takk, Erna!»

For det er som Mímir Kristjánsson skriver: Vi er enige om at det er en myte at Norge det siste tiåret har opplevd en eksplosjon i utenforskap.

Betydelige deler av utviklingen som er bekymringsfull, det vil si økningen i antallet unge uføre, skyldes blant annet at flere alvorlig syke lever lenger enn før. Det er et kvalitetstegn ved vårt samfunn.

Vi har også et arbeidsliv med høye lønninger og høye krav til produktivitet, sammenliknet med andre land. Det gir oss mindre forskjeller, som vi må ta vare på, men også mindre rom for de av oss som ikke kan være like produktive. Det er det siste vi må finne løsninger på.

«Det er så mange veier ut av arbeidslivet, men altfor få veier inn», skriver Erna Solberg. Her lærer hun om karbonfangst hos Bir i Rådalen.

Det er samtidig viktig at vi gjør mer for å få flere i arbeid fremover. Mye tyder på at behovet for arbeidskraft, blant annet i omsorgssektoren, ikke vil være mulig å dekke uten at flere kommer i jobb. Mange distriktskommuner står midt oppe i dette allerede nå, og det er bare begynnelsen.

Det er min opplevelse at mange av de som står utenfor, ønsker å jobbe. Opplevelsen av å bidra og være til nytte for andre er svært viktig for manges selvbilde. Rødt vil gjerne øke trygdene, men hva vil Rødt gjøre for å mobilisere mer arbeidskraft?

Det er mange, og ofte sammensatte, årsaker til at folk som ønsker det, ikke kommer i jobb. Mange får god hjelp av våre offentlige tjenester. Men jeg opplever også at det er mange som ikke får det. Det er så mange veier ut av arbeidslivet, men altfor få veier inn.

Mímir Kristjánsson har nok et bedre forhold til bergensere enn han prøver å late som, mener Erna Solberg. Bildet er fra fjorårets stortingsmiddag på Slottet, da han ankom med sin bergenske kjæreste, Sofie Marhaug, også hun stortingsrepresentant fra Rødt.

Fremover må vi skape et mye mer mangfoldig tilbud. Grunnutdanning tilpasset voksne og ulike livssituasjoner. Påfyll av kompetanse må bli mer tilgjengelig, både for de som er i jobb, og de som ønsker å komme i jobb.

Mulighet til å ta flere fagbrev. Rett til å fullføre videregående opplæring. Kombinere jobb med psykisk helsehjelp. Vi må ikke være redde for å sette krav til aktivitet, for eksempel til unge og personer som ikke snakker norsk.

Jo lengre tid på passive ytelser, jo lenger blir veien til en jobb. Vi må også slippe flere til, slik at vi får et større mangfold av tilbud.

Enten det gjelder private og ideelle som driver rusbehandling, sosiale entreprenører eller bedrifter som leier ut fast ansatte med ryddige arbeidsforhold. For å løse fremtidens utfordringer bør vi se at alle mennesker er forskjellige, og slippe alle gode krefter til.

Jeg håper Mímir Kristjánsson ser de gode intensjonene også i disse forslagene, selv om de kommer fra en bergenser. Det er vel, tross alt, ting som tyder på at han har et bedre forhold til bergensere enn han prøver å late som.